Mieszkańcy łódzkiego Marysina od dawna czekają na powrót tramwaju. Wszystko wskazuje na to, że ten moment jest coraz bliżej. Miejskie Centrum Inwestycji w Łodzi otworzyło oferty w postępowaniu na gruntowną przebudowę ulicy Warszawskiej. To kluczowa inwestycja, która ma odmienić tę część miasta i przywrócić regularne kursy MPK Łódź. Miasto poinformowało, że na sfinansowanie tego zadania zamierza przeznaczyć kwotę 122 685 855,78 zł brutto.

Przebudowa Warszawskiej w Łodzi. Kto złożył ofertę?

Do przetargu stanęło dziewięć firm i konsorcjów, co pokazuje duże zainteresowanie projektem. Złożone propozycje cenowe są bardzo zróżnicowane. Najdroższa oferta jest ponad dwukrotnie wyższa od najtańszej. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie złożonych propozycji:

INTOP S.A. – 77 789 050,70 zł

TRAKCJA S.A. – 82 804 039,36 zł

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane „KEMY” sp. z o.o. (Lider) i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź sp. z o.o. (Partner) – 85 420 414,85 zł

BUDOMAL RAFAŁ LEŚNIAK Sp. z o.o. – 87 510 810,00 zł

STRABAG sp. z o.o. – 95 467 026,27 zł

BUDIMEX S.A. – 98 430 455,74 zł

Konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. (Lider) i Aldesa Construcciones S.A. (Partner) – 98 766 282,94 zł

ZUE S.A. – 107 483 775,73 zł

TERLAN S.A. – 175 330 487,09 zł

Ogromna różnica w cenach. Kilka ofert poniżej budżetu miasta

Jak widać na liście, różnica między najtańszą a najdroższą ofertą wynosi ponad 97,5 miliona złotych. Co najważniejsze dla miasta, aż osiem z dziewięciu propozycji mieści się w zaplanowanym budżecie. Teraz zamawiający, czyli Miasto Łódź – Miejskie Centrum Inwestycji, dokona szczegółowej analizy ofert pod kątem formalnym i merytorycznym, aby wyłonić wykonawcę.

Warszawska w Łodzi przejdzie metamorfozę. Co się zmieni?

Inwestycja zakłada kompletną metamorfozę ulicy Warszawskiej na odcinku od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej. Obecne, zniszczone torowisko i stara sieć trakcyjna zostaną zastąpione nowoczesną infrastrukturą. W planach jest budowa nowego, zielonego torowiska, po którym na swoją stałą trasę wróci tramwajowa "trójka".

To jednak nie wszystko. Kierowcy zyskają nową jezdnię, a piesi i rowerzyści wygodne chodniki i drogi dla rowerów. Pojawią się także nowe miejsca parkingowe. Przebudowana zostanie również wewnętrzna, gruntowa dotąd droga, zapewniająca dojazd do posesji. Na całym odcinku powstaną nowoczesne przystanki, dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.