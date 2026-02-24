1,5 mln zł na remont zabytkowego mostu w Tczewie

Radni województwa pomorskiego podjęli decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości 1,5 miliona złotych dla powiatu tczewskiego. Środki te mają zapewnić kontynuację prac modernizacyjnych przy zabytkowym moście, który od lat pozostaje wyłączony z użytku ze względu na zły stan techniczny.

Jak podkreślają władze regionu, fundusze na ten cel były już zarezerwowane w poprzednim roku, jednak z przyczyn formalnych nie udało się wówczas uruchomić inwestycji. Obecna decyzja to ponowna próba rozpoczęcia prac budowlanych, które mają przywrócić obiektowi dawną świetność i funkcjonalność.

Most Tczewski po wybudowaniu był najdłuższy w Europie

Zaprojektowany przez Carla Lentza i oddany do użytku w 1857 roku, Most Tczewski był w swoim czasie najdłuższą tego typu konstrukcją w Europie. Przez dekady stanowił kręgosłup komunikacyjny, łącząc Kociewie z Żuławami. Jego zamknięcie drastycznie wpłynęło na codzienne życie mieszkańców i lokalny biznes. Trasa z Lisewa do Tczewa, która kiedyś zajmowała kilka minut, dziś wydłużyła się z niespełna trzech do osiemnastu kilometrów.

Co będzie się działo na placu budowy?

Pierwszy etap remontu skupi się na kluczowych pracach przygotowawczych. Plan zakłada przede wszystkim uporządkowanie terenu przyczółka od strony Tczewa. Ponadto specjaliści zajmą się demontażem i przeniesieniem w bezpieczne miejsce pozostałości historycznego przęsła ESTB, co jest niezbędne do prowadzenia dalszych, bardziej zaawansowanych robót konstrukcyjnych.

Modernizacja Mostu Tczewskiego to nie tylko kwestia ochrony dziedzictwa kulturowego, ale również strategiczna inwestycja w infrastrukturę województwa pomorskiego. Przywrócenie przeprawy udrożni lokalny transport i stanie się impulsem do dalszego rozwoju gospodarczego tej części Pomorza.

