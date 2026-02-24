Teatr TR Warszawa. Budują podziemia, potem płynnie przejdą do części nadziemnej

Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Teatr TR Warszawa. Budowa obu etapów w rękach jednego wykonawcy

Budowa nowej siedziby teatru TR Warszawa jest jedną z wielu inwestycji publicznych, realizowanych w ramach projektu Nowego Centrum Warszawy. Centrum stolicy ma się stać reprezentacyjną przestrzenią, spójną i zieloną, także otwartą i dostępną dla wszystkich. Nowy gmach teatru ma powstać między Pałacem Kultury i Nauki, parkiem Świętokrzyskim a Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Poza pomieszczeniami teatralnymi budynek będzie też zawierał restaurację i bar. Organizację dostaw do teatru umożliwi gotowa już nowa ulica prostopadła do Marszałkowskiej. Wszystko powinno być gotowe na przełomie 2029 i 2030 r.

6 września 2024 r. miasto oficjalnie podało, że rozpoczęły się prace przygotowawcze na działce. Teren przyszykowano pod przyszłą inwestycję – przeprowadzono rozbiórki, niwelowanie terenu i badania archeologiczne. 21 stycznia 2025 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy pierwszego etapu (części podziemnej). Oferty otwarto 3 kwietnia 2025 r., a dwie z nich mieściły się w zaplanowanym budżecie (65 mln zł). 5 maja 2025 r. poinformowano, że najlepszą ofertę złożyła firma WARBUD S.A. Tym samym firma ta została wykonawcą inwestycji.

13 czerwca 2025 r. z wykonawcą podpisano umowę, co oznaczało oficjalne rozpoczęcie realizacji. Przekazanie placu budowy wykonawcy nastąpiło w lipcu 2025 r., zaś 7 sierpnia na placu budowy można było zaobserwować pierwsze konkretne prace.

– W ramach I etapu wykonana zostanie część podziemia oraz doki rozładunkowe przeznaczone do obsługi Muzeum Sztuki Nowoczesnej – poinformował Urząd Miasta.

Na początku 2026 r. pojawiły się dobre wieści. Dzięki rozszerzeniu umowy z firmą WARBUD od etapu podziemnego do nadziemnego uda się przejść szybciej. W przetargu na część podziemną jako opcję zapisano bowiem kontynuowanie inwestycji i budowę całego gmachu w stanie surowym. Teraz miasto postanowiło skorzystać z tej opcji, dopłacając wykonawcy 33 mln zł. Dzięki temu natychmiast po zakończeniu prac przy podziemiach wykonawca rozpocznie część nadziemną. Otrzymał na ten etap budowy 10 miesięcy, a zatem efekty zobaczymy w połowie 2027 r.

Podziemia teatru TR Warszawa, czyli etap I. W planach jeszcze dwa

Zgodnie z zapowiedziami miasta inwestycja jest etapowana i zaczęła się od części podziemnej gmachu pod placem Defilad, w której znajdą się m.in. pomieszczenia techniczne i zaplecze teatru. Mimo wcześniejszych deklaracji, że przetarg zostanie ogłoszony jesienią 2024 r., ostatecznie stało się to dopiero w styczniu 2025 r. Na ten etap zarezerwowano w budżecie 65 mln zł. Wykop pod podziemia osiągnął już docelową głębokość 11 m, a obecnie powstaje płyta denna.

– W podziemiach teatru znajdują się (...) dojazdy do doków magazynowych Muzeum Sztuki Nowoczesnej, magazyny i pracownie teatralne oraz garaż podziemny z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami, przeznaczony do użytkowania przez teatr i muzeum – podaje strona teatru TR Warszawa.

Jak dowiedziała się redakcja MuratoraPlus, planowane jest następujące etapowanie budowy gmachu teatru TR Warszawa:

I etap obejmie część podziemną budynku,

II etap to część nadziemna do stanu surowego,

III etap to reszta robót, czyli wykończenie i wyposażenie obiektu.

Obecnie, w świetle informacji o połączeniu etapów I i II, jest już pewne, że co najmniej do lata 2027 r. budowa nowego obiektu będzie trwała nieprzerwanie, bez przestojów. Miasto liczy, że uda się sprawnie zorganizować i rozstrzygnąć przetarg na wykonawcę ostatniego etapu, tak, żeby uniknąć przestoju także między etapami II i III.

– Etapowanie planujemy w sposób umożliwiający zarówno wykonanie budynku bez faktycznego podziału robót, jak i kontynuację prac nadziemnych w dowolnym momencie. Decyzję o tym podejmiemy w oparciu o możliwości finansowe miasta – podano w oficjalnym komunikacie.

Przypomnijmy, że pozwolenie na budowę tego gmachu miasto uzyskało już w styczniu 2021 r. Niestety, oferty złożone w 2023 r. w przetargu na budowę nowego teatru TR Warszawa znacząco przewyższyły oczekiwania. Stolica zarezerwowała na nowy budynek kwotę 281 mln zł, tymczasem najtańszy z oferentów żądał za swoje usługi 643 mln zł. W rezultacie miasto postanowiło podzielić inwestycję na etapy, co pozwoli rozłożyć koszty w czasie. Później z kolei sporo czasu zajęło dzielenie gotowej już dokumentacji projektowej na części odpowiadające poszczególnym etapom budowy. W rezultacie rozpoczęcie właściwej budowy przesunęło się na rok 2025.

Warto dodać, że w 2023 r., w obliczu nieudanego przetargu i ograniczonych środków w budżecie, miasto ostatecznie za priorytetowy uznało ciągnący się od lat remont Sali Kongresowej w Pałacu Kultury i to tam trafiły pieniądze zarezerwowane wcześniej na teatr.

Kiedy nowa siedziba teatru TR Warszawa będzie gotowa?

Z miejskich dokumentów wynika, że nowy gmach teatru TR Warszawa powinien być gotowy na przełomie 2029 i 2030 r. Trzeba jednak pamiętać, że to tylko plany. W praktyce to od sytuacji finansowej miasta zależeć będzie, kiedy nowy gmach teatru TR Warszawa zostanie udostępniony mieszkańcom.

Teatr TR Warszawa, widok ze schodami prowadzącymi do Pałacu Kultury

– Proces inwestycyjny teatru TR Warszawa nie zostaje wstrzymany. Budowa TR Warszawa będzie etapowana – można stale przeczytać na stronie teatru.

Projekt TR Warszawa. Zobacz nową siedzibę na placu Defilad

Nowa siedziba została zaprojektowana jako część kompleksu, razem z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To przez podziemną kondygnację teatru mają docierać dostawy do muzeum. Zarówno TR Warszawa, jak i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zaprojektował amerykański architekt Thomas Phifer. Projekt powstał w partnerstwie z pracowniami APA Wojciechowski oraz Buro Happold.

Nowy gmach TR Warszawa przede wszystkim ma być jednym z nowocześniejszych teatrów w Europie. W nowej siedzibie TR Warszawa (obecna siedziba mieści się w kamienicy przy Marszałkowskiej 8, ale lokal nie należy do teatru) znajdą się dwie sale teatralne o łącznej powierzchni 2,5 tys. m² (większa z widownią modułową do 700 miejsc). Warto dodać, że jedna z sal będzie wysoka na 17 m i będzie można ją, za pomocą wielkich rozsuwanych wrót, otworzyć na tzw. plac Centralny i park Świętokrzyski. W ten sposób teatr będzie przeobrażał się w scenę plenerową. W nowym teatrze zaplanowano również sale edukacyjne, sale prób, studio audio, studio wideo, przestronne foyer, restaurację i bary.

