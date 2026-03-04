Poznań restartuje przetarg na modernizację palmiarni

Postępowanie na kompleksową modernizację jednego z symboli Poznania musi zostać powtórzone. Decyzja jest następstwem orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, która przychyliła się do skargi jednego z oferentów. KIO zakwestionowało poprawność wyliczeń w najtańszej ofercie, opiewającej na kwotę ponad 190 mln zł, którą miasto było gotowe zaakceptować, nawet zwiększając budżet na ten cel.

Unieważnienie propozycji postawiło zamawiającego w trudnej sytuacji – pozostałe oferty były droższe o ponad 30 i 40 mln zł, co znacząco przekraczało możliwości finansowe projektu. W tej sytuacji władze Poznania uznały, że jedynym odpowiedzialnym rozwiązaniem jest ponowne ogłoszenie postępowania w celu uzyskania konkurencyjnych warunków.

Prace przygotowawcze ruszyły mimo unieważnienia przetargu

Mimo proceduralnych komplikacji, projekt nie został zamrożony. Władze Poznania podkreślają, że harmonogram inwestycji pozostaje aktualny.

Wokół Palmiarni Poznańskiej prowadzone są już działania przygotowawcze. Ich celem jest uporządkowanie obszaru, aby przyszły wykonawca mógł wejść na plac budowy bez zbędnej zwłoki.

Równolegle rozpoczęto proces wygaszania działalności akwarium, a jego mieszkańcy zostaną przeniesieni do bezpiecznych lokalizacji.

Modernizacja Palmiarni Poznańskiej. Co się zmieni?

Modernizacja jest odpowiedzią na zły stan techniczny historycznego obiektu. Zakres prac ma charakter kompleksowy i obejmuje zarówno aspekty technologiczne, jak i funkcjonalne.

Najważniejszym elementem będzie wymiana oszklenia całej konstrukcji. Nowe panele mają zapewnić lepszy dostęp światła dziennego dla egzotycznych roślin, a jednocześnie, dzięki lepszej izolacyjności, ograniczyć zużycie energii potrzebnej do ogrzewania. Inwestycja obejmie również modernizację systemu grzewczego oraz wdrożenie inteligentnych rozwiązań do automatycznego sterowania wentylacją, oświetleniem i systemami cieniującymi.

Obiekt ma zyskać zupełnie nowe funkcjonalności. Wewnątrz mają powstać ścieżki poprowadzone na wysokości koron drzew, które zaprowadzą zwiedzających na nowy taras widokowy. Gruntowną metamorfozę przejdzie akwarium – zostanie ono przystosowane do ekspozycji dużych gatunków ryb rzecznych z Ameryki Południowej. Zmieni się także strefa wejściowa oraz przestrzeń kawiarni, co ma poprawić komfort gości.

Projekt posiada solidne podstawy finansowe. Jego realizacja będzie możliwa dzięki preferencyjnej pożyczce z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości blisko 163 mln zł. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, zmodernizowana Palmiarnia Poznańska ma zostać oddana do użytku w 2030 roku.

