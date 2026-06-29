Mieszkanie za remont w Krakowie. Listę chętnych wyłoni losowanie

Władze Krakowa rozstrzygną losowo o kolejności na liście w czwartej edycji programu „Mieszkanie za remont”. Publiczne losowanie, zaplanowane na 1 lipca o godz. 10.00, ma na celu sprawiedliwe uszeregowanie wnioskodawców, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów w procesie kwalifikacyjnym. Procedura jest następstwem zakończenia weryfikacji wniosków złożonych w ramach popularnego miejskiego programu.

Ostateczna lista remontowa może objąć maksymalnie 180 wniosków z najwyższą punktacją. Decyzja o przeprowadzeniu losowania zapada w sytuacji, gdy kilku kandydatów ma identyczny wynik, a ich liczba przekracza dostępne miejsca na liście na danym poziomie punktowym.

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Losowanie rozstrzygnie o kolejności przy tej samej liczbie punktów

Do losowania zakwalifikowano wyłącznie wnioski, które przeszły pozytywną weryfikację formalną i merytoryczną oraz osiągnęły minimalny próg 21 punktów. Proces będzie przeprowadzany grupami, począwszy od wniosków z najwyższą liczbą punktów, a następnie dla kolejnych, niższych progów, w których wystąpiły remisy.

Dla uczestników kluczowy jest indywidualny numer sprawy w formacie ML-09.7140.XXX.2025, który będzie jedynym identyfikatorem podczas losowania. Urzędnicy proszą o jego wcześniejsze sprawdzenie w korespondencji otrzymanej z Wydziału Mieszkalnictwa.

Transparentny proces dzięki specjalnej aplikacji i transmisji online

Losowanie odbędzie się w Wydziale Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa przy Rynku Podgórskim 1, w sali im. Franciszka Maryewskiego. Wydarzenie będzie miało charakter publiczny, a jego przebieg zostanie dodatkowo udostępniony w czasie rzeczywistym poprzez transmisję na oficjalnym kanale YouTube miasta.

Za techniczną stronę przedsięwzięcia odpowiada aplikacja „Maszyna Losująca MZR”, stworzona przez programistów Centrum Obsługi Informatycznej Urzędu Miasta Krakowa. Aby zapewnić pełną transparentność, kod źródłowy narzędzia zostanie upubliczniony, co pozwoli na weryfikację jego działania przez niezależnych ekspertów. Mechanizm losowania opiera się na metodach matematycznych gwarantujących równe szanse, a każdy etap procesu jest zapisywany w celu ewentualnej kontroli.

Procedura dotyczy 4. edycji programu „Mieszkanie za remont”, w której nabór wniosków zakończył się 16 października 2025 r.

Artykuł powstał przy wsparciu AI