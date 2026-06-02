Deweloper TDJ Estate uzyskał pozwolenie na użytkowanie pierwszego etapu Sarniego Osiedla w Bielsku-Białej. Decyzja administracyjna, wydana 28 kwietnia, obejmuje sześć budynków z 151 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej blisko 8,9 tys. mkw. Proces przekazywania kluczy właścicielom rozpoczął się 4 maja, co umożliwiło start prac wykończeniowych w lokalach.

Inwestycja zlokalizowana jest w otoczeniu beskidzkich terenów rekreacyjnych, co było jednym z kluczowych założeń projektu. Wraz z mieszkaniami do użytku oddano również infrastrukturę towarzyszącą, w tym 223 miejsca postojowe.

Skala pierwszego etapu i start odbiorów

Pozwolenie na użytkowanie dotyczy budynków oznaczonych symbolami A1.1, A1.2, A2, A3, B1 oraz B2, które tworzą kompletną, pierwszą fazę projektu Sarnie Osiedle. Finalizacja tej części inwestycji wprowadza na bielski rynek nieruchomości 151 nowych lokali mieszkalnych.

Zainteresowanie projektem przełożyło się na wyniki sprzedaży jeszcze przed formalnym zakończeniem budowy. Jak informuje deweloper, ponad 60% mieszkań znalazło już swoich nabywców lub zostało objętych umowami rezerwacyjnymi.

Budynek usługowy uzupełnił ofertę osiedla

Niezależnie od budynków mieszkalnych, 13 maja 2026 roku pozwolenie na użytkowanie uzyskał również obiekt handlowo-usługowy zlokalizowany na terenie osiedla. Budynek mieści sześć lokali usługowych, a wśród planowanych najemców znajdują się m.in. sklep ogólnospożywczy i piekarnia. Dla klientów obiektu przygotowano dedykowane miejsca postojowe.

Architektura inspirowana beskidzkim krajobrazem

Projekt architektoniczny Sarniego Osiedla, opracowany przez pracownię Medusa Group, silnie nawiązuje do naturalnego otoczenia. Charakterystyczne, zakrzywione linie dachów oraz nieregularna linia zabudowy mają odzwierciedlać krajobraz beskidzkich szczytów. Kolorystyka elewacji, zmieniająca się w zależności od pory roku, została dobrana tak, by harmonijnie komponować się z otaczającą zielenią.

Ważnym elementem koncepcji jest rozbudowany system terenów zielonych. Osiedle wyróżnia otwarty, ogólnodostępny dziedziniec, a uzupełnieniem są prywatne ogródki i tarasy. W projekcie zastosowano również rozwiązania proekologiczne, takie jak systemy wspierające retencję wody, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz rozbudowaną infrastrukturę dla rowerzystów.

Źródło: TDJ Estate