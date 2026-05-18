Mieszkania na wynajem w Krakowie. Rusza projekt na 148 lokali przy Łąkach Nowohuckich

Ruszyły formalne przygotowania do budowy nowego osiedla w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w Krakowie. Jak informuje portal propertynews.pl, spółka KZN SIM Ziemia Krakowska rozpoczyna prace nad projektem, który dostarczy na rynek 148 mieszkań na wynajem. Inwestycja powstanie na miejskiej działce przy ul. Padniewskiego, w sąsiedztwie terenów zielonych Łąk Nowohuckich.

Pierwszym, kluczowym krokiem było podpisanie umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kontrakt zawarto 15 maja w Urzędzie Miasta Krakowa z firmą DRAFT ENGINEERS sp. z o.o. To formalny początek fazy przygotowawczej, która ma doprowadzić do uzyskania pozwolenia na budowę i wyłonienia generalnego wykonawcy.

Dwa budynki i prawie 180 miejsc parkingowych

Projekt zakłada budowę dwóch nowoczesnych budynków wielorodzinnych, w których znajdzie się łącznie 148 lokali mieszkalnych. Zgodnie z założeniami programu SIM, wszystkie mieszkania zostaną wykończone w standardzie „pod klucz”, co oznacza, że będą gotowe do zamieszkania bez konieczności przeprowadzania przez najemców dodatkowych prac remontowych.

Inwestycji towarzyszyć będzie niezbędna infrastruktura. W planach jest budowa 178 miejsc postojowych, a także stworzenie przestrzeni rekreacyjnych, w tym placu zabaw dla dzieci oraz siłowni zewnętrznej. Jak deklarują przedstawiciele władz miasta, w tym prezydent Aleksander Miszalski i wiceprezydent Maria Klaman, miejskie projekty mieszkaniowe mają charakteryzować się wysoką jakością architektury, dbałością o zieleń i przestrzenie wspólne.

Harmonogram i grupa docelowa inwestycji

Program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych jest adresowany do osób i rodzin, których dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkanie komunalne, ale jednocześnie niewystarczające do zaciągnięcia kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości na rynku komercyjnym. Model ten ma stanowić odpowiedź na rosnące ceny najmu i zakupu w największych aglomeracjach.

Harmonogram projektu przy ul. Padniewskiego jest rozpisany na kilka lat. Zgodnie z obecnymi planami, uzyskanie pozwolenia na budowę ma nastąpić do pierwszego kwartału 2027 roku. Zakończenie całej inwestycji i oddanie mieszkań do użytku przewidziano na pierwszy kwartał 2030 roku.

SIM Ziemia Krakowska rozwija działalność w regionie

Za realizację przedsięwzięcia odpowiada spółka KZN SIM Ziemia Krakowska. Jest to podmiot powołany przez Krajowy Zasób Nieruchomości, Gminę Miejską Kraków oraz dziesięć innych gmin z terenu Małopolski. Projekt przy ul. Padniewskiego jest jedną z kilkunastu inwestycji prowadzonych przez spółkę na terenie województwa, co wpisuje się w szerszą strategię rozwoju budownictwa społecznego w regionie.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

