Wzgórze Markowca – kameralne osiedle na styku miasta i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wzgórze Markowca w Rumi – 90 mieszkań od 27 do 76 m²

Wzgórze Markowca w Rumi to nowe osiedle Euro Styl z Grupy Dom Development. Deweloper rozpoczął już sprzedaż mieszkań. Inwestycja powstaje w pobliżu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, u podnóża morenowego wzniesienia. Obejmuje 10 kameralnych, dwupiętrowych budynków, w których łącznie powstanie 90 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach – od lokali o powierzchni 27 m² po przestronne, czteropokojowe mieszkania o powierzchni 76 m². Zakończenie budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2028 roku.

Polecamy: Ponad 100 nowych mieszkań i rewolucja w wynajmie. Kielce ogłaszają inwestycję, która ma być wzorem dla innych

i Autor: Euro Styl/ Materiały prasowe

Położenie i infrastruktura

Tym, co wyróżnia osiedle Wzgórze Markowca, jest jego położenie – na styku miasta i terenów zielonych – oraz przebiegająca przez nie ścieżka prowadząca do punktu widokowego na Górze Markowca.

Mieszkańcy będą mogli korzystać z tras spacerowych, biegowych i rowerowych, a także z licznych terenów zielonych znajdujących się w sąsiadującym z inwestycją Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

Lokalizacja zapewnia również dostęp do infrastruktury miejskiej, w tym:

sklepów i centrów handlowych (m.in. Port Rumia, Auchan, Galeria Rumia),

restauracji,

kawiarni,

placówek edukacyjnych,

obiektów sportowych,

instytucji kultury.

Do Gdyni, centrum Rumi oraz całego Trójmiasta można wygodnie dojechać zarówno samochodem, jak i koleją SKM, której przystanek znajduje się w odległości niespełna kwadransa od osiedla.

Polecamy: Kameralny projekt w Gdańsku. O jego atrakcyjności zdecyduje nowa linia kolei

Zobacz na mapie okolicę, w której realizowane jest osiedle:

Polecamy: Archipelag Łeba – apartamenty nad Bałtykiem blisko plaży i lasu

Kameralna zabudowa i układ osiedla

W każdym budynku powstanie 9 mieszkań, co zapewni mieszkańcom kameralność i większą prywatność. Projektanci osiedla postawili na niską, trzykondygnacyjną zabudowę oraz dwuspadowe dachy. Stonowane elewacje i detale z cegły klinkierowej harmonijnie wpiszą się w otoczenie – morenowych wzgórz i lasu.

W częściach wspólnych nacisk położono na funkcjonalność – zadbane klatki schodowe, zieleń oraz miejsca do rekreacji. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji halę garażową oraz wiaty rowerowe. Dla najmłodszych zaplanowano plac zabaw.

***

Źródło: Euro Styl

Przejdź do galerii: Betonowe schody żelbetowe w domu – trwałe, bezpieczne, funkcjonalne

6