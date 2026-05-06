Wzgórze Markowca – kameralne osiedle na styku miasta i Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Wzgórze Markowca w Rumi – 90 mieszkań od 27 do 76 m²
Wzgórze Markowca w Rumi to nowe osiedle Euro Styl z Grupy Dom Development. Deweloper rozpoczął już sprzedaż mieszkań. Inwestycja powstaje w pobliżu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, u podnóża morenowego wzniesienia. Obejmuje 10 kameralnych, dwupiętrowych budynków, w których łącznie powstanie 90 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach – od lokali o powierzchni 27 m² po przestronne, czteropokojowe mieszkania o powierzchni 76 m². Zakończenie budowy planowane jest na pierwszy kwartał 2028 roku.
Położenie i infrastruktura
Tym, co wyróżnia osiedle Wzgórze Markowca, jest jego położenie – na styku miasta i terenów zielonych – oraz przebiegająca przez nie ścieżka prowadząca do punktu widokowego na Górze Markowca.
Mieszkańcy będą mogli korzystać z tras spacerowych, biegowych i rowerowych, a także z licznych terenów zielonych znajdujących się w sąsiadującym z inwestycją Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.
Lokalizacja zapewnia również dostęp do infrastruktury miejskiej, w tym:
- sklepów i centrów handlowych (m.in. Port Rumia, Auchan, Galeria Rumia),
- restauracji,
- kawiarni,
- placówek edukacyjnych,
- obiektów sportowych,
- instytucji kultury.
Do Gdyni, centrum Rumi oraz całego Trójmiasta można wygodnie dojechać zarówno samochodem, jak i koleją SKM, której przystanek znajduje się w odległości niespełna kwadransa od osiedla.
Kameralna zabudowa i układ osiedla
W każdym budynku powstanie 9 mieszkań, co zapewni mieszkańcom kameralność i większą prywatność. Projektanci osiedla postawili na niską, trzykondygnacyjną zabudowę oraz dwuspadowe dachy. Stonowane elewacje i detale z cegły klinkierowej harmonijnie wpiszą się w otoczenie – morenowych wzgórz i lasu.
W częściach wspólnych nacisk położono na funkcjonalność – zadbane klatki schodowe, zieleń oraz miejsca do rekreacji. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji halę garażową oraz wiaty rowerowe. Dla najmłodszych zaplanowano plac zabaw.
Źródło: Euro Styl
