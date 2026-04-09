Inwestycja przy ul. Młodej w Kielcach to nie tylko kolejna budowa, ale przede wszystkim próba zmiany myślenia o mieszkalnictwie komunalnym. Projekt ma stać się wzorem dla innych samorządów, udowadniając, że architektura społeczna może być funkcjonalna, estetyczna i prestiżowa.

Inna twarz ul. Młodej: ponad 100 mieszkań i „Nowe Miasto”

W ramach planowanego osiedla ma powstać ponad 100 mieszkań komunalnych w formule najmu samorządowego. Projekt zakłada kompleksowe podejście do potrzeb mieszkańców – budynki zostaną wyposażone w:

garaże podziemne z miejscami doraźnego schronienia,

komórki lokatorskie,

nowoczesne lokale usługowe w parterach,

funkcjonalną przestrzeń wspólną.

Prezydentka Kielc, Agata Wojda, podkreśla symboliczny wymiar tej zmiany:

Młoda 4 zmienia swoją historię i ma szansę stać się przykładem tego, jak odpowiedzialna polityka mieszkaniowa realnie podnosi jakość życia. Miejsce, które od lat tworzy negatywny wizerunek, może być symbolem nowoczesnego, dostępnego budownictwa komunalnego. To również ważny element szerszej strategii – koncepcji „Nowego Miasta”, która zakłada gruntowną modernizację osiedli położonych za torami. – czytamy w komunikacie wydanym przez Urząd Miasta w Kielcach.

Innowacyjny model najmu: Nie tylko dla potrzebujących

Kielce stawiają na tzw. mieszany model najmu. To odważny krok, który ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu i budować zróżnicowaną społeczność. Lokale mają trafić do różnych grup odbiorców:

osób oczekujących na lokale komunalne,

młodych ludzi i studentów,

specjalistów kluczowych dla lokalnego rynku pracy.

Dzięki temu osiedle ma szansę stać się żywym, dynamicznym punktem na mapie miasta, przyciągającym nową energię.

Harmonogram i finansowanie: Kiedy ruszą prace przy ul. Młodej?

Inwestycja o szacunkowej wartości 42 mln zł jest już precyzyjnie zaplanowana w czasie. Jak informuje Ewelina Jastrzębska, dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach:

Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego odbędzie się w październiku tego roku, po czym nastąpi okres kompletowania dokumentacji, niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji. W ramach konkursu otrzymamy koncepcję zagospodarowania tej przestrzeni. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentacji projektowej, co standardowo trwa około półtora roku.

Organizatorem wykonawczym konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP Oddział Kielce. Projekt przy ul. Młodej dołącza do listy trwających już inwestycji mieszkaniowych przy ulicach Puscha, Wiśniowej i Głowackiego.

