Komunikacja i rozwój północnej części Krakowa

Dom Development rozpoczyna nową inwestycję w Krakowie. W północnej części miasta powstanie osiedle, które w czterech etapach łącznie dostarczy ponad 700 mieszkań. Przystanek Prądnik zlokalizowany jest przy ul. Meiera. Pierwszy etap zaoferuje 121 mieszkań o powierzchniach od 35 do 104 m² oraz 6 lokali usługowych. Przekazanie kluczy mieszkańcom zaplanowano na IV kwartał 2027 roku.

Warto podkreślić, że miasto w tej części Krakowa realizuje kilka projektów infrastrukturalnych poprawiających dostępność komunikacyjną. Mowa m.in. o nowej stacji kolejowej w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla oraz modernizacji lokalnego układu drogowego. Projekty te pozwolą na szybki i wygodny dojazd do centrum.

Nowoczesna architektura i funkcjonalne rozwiązania

Architekci postawili na nowoczesną, minimalistyczną architekturę, uzupełnioną akcentami kolorystycznymi. Dla każdego etapu osiedla zaplanowano inną gamę kolorystyczną.

Przestrzenie wspólne będą wyposażone w energooszczędne oświetlenie LED oraz czujniki ruchu i zmierzchu, co pozwoli zmniejszyć zużycie energii i koszty. Zadbano również o elementy wspierające bioróżnorodność, takie jak hotele dla owadów i budki dla ptaków.

Na dachach przewidziano zielone dachy oraz panele fotowoltaiczne. Zaplanowano także ładowarkę dla samochodów elektrycznych oraz infrastrukturę rowerową, w tym rowerownie i stację napraw. Projekt pierwszego etapu przewiduje również 151 miejsc parkingowych oraz 60 miejsc dla rowerów.

Dla zwiększenia komfortu mieszkańców zaplanowano system Blue Bolt, umożliwiający m.in. otwieranie bram i drzwi do klatek przy pomocy smartfona, zdalne przywoływanie windy, nadawanie dostępu gościom oraz zgłaszanie usterek.

Autor: Dom Development/ Materiały prasowe

i Autor: Dom Development/ Materiały prasowe

Zieleń i przestrzenie rekreacyjne

Ważnym elementem projektu osiedla jest zieleń, dlatego zaplanowano liczne nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. W pierwszym etapie powstaną również ogródki społeczne, pergola wypoczynkowa oraz przestrzenie rekreacyjne z ławkami, stołami i hamakami. Najmłodsi mieszkańcy będą mogli korzystać z placu zabaw.

Dodatkowym atutem jest bliskość terenu zielonego przy ul. Węgrzeckiej, utworzonego w ramach akcji Park Krakowian. Dwa lata temu deweloper zrealizował nasadzenia 250 drzew w tym miejscu.

Źródło: Dom Development

