Różnorodna oferta mieszkań i udogodnienia

Inwestycja powstaje na terenie dawnej siedziby firmy Energopol – poprzemysłowy obszar przechodzi dziś metamorfozę i staje się nową, atrakcyjną częścią miasta.

Osiedle zaoferuje 219 mieszkań o zróżnicowanych układach i metrażach – od kompaktowych kawalerek o powierzchni 26 m² po przestronne, 4-pokojowe apartamenty rodzinne liczące blisko 82 m². Do dyspozycji mieszkańców będą m.in.: reprezentacyjne lobby, rowerownia, zewnętrzna siłownia oraz plac zabaw.

Nabywcy lokali będą mogli skorzystać z usługi wykończenia mieszkania „pod klucz” w ramach programu ATAL Design. Program dostępny jest w trzech wariantach: Classic, Comfort oraz Premium.

Nowoczesna architektura i ponadczasowy styl

W ramach inwestycji powstanie budynek o zwartej bryle i eleganckiej elewacji, wykonanej z wysokiej jakości materiałów. Projekt wyróżnia się dbałością o detale, a stylistyka osiedla będzie ponadczasowa.

Autor: ATAL/ Materiały prasowe

Blisko rzeki, blisko centrum – lokalizacja z atutami

Położenie osiedla zapewnia mieszkańcom atrakcyjne sąsiedztwo nadodrzańskich bulwarów oraz wygodny dostęp do infrastruktury centrum. Inwestycja zlokalizowana jest na Łasztowni, w Międzyodrzu, co daje mieszkańcom nie tylko bliskość kluczowych punktów miasta, lecz także sąsiedztwo terenów zielonych i rekreacyjnych.

Zaledwie w kilka minut można dotrzeć do Bulwarów Szczecińskich, Wałów Chrobrego oraz ścisłego centrum biznesowego (Plac Rodła, Brama Portowa).

Dodatkowym atutem jest łatwy dostęp do sklepów, punktów usługowych, restauracji oraz obiektów kulturalno-rozrywkowych. Dobrą komunikację zapewnia przystanek autobusowy tuż przy budynku oraz Dworzec Główny PKP w zasięgu 6 minut.

Osiedle zyskuje dodatkowy potencjał inwestycyjny dzięki sąsiedztwu centrów biznesowych oraz ważnych uczelni, takich jak ZUT i PUM, które znajdują się w zasięgu 8–10 minut.

Źródło: ATAL

