Trei zbuduje 380 mieszkań na terenach po fabryce MIFAM

Historia dawnej Fabryki Narzędzi Chirurgicznych i Stomatologicznych MIFAM w Milanówku dobiegła końca. Deweloper Trei Real Estate Poland poinformował o zakończeniu ważnego etapu przygotowań pod budowę inwestycji mieszkaniowej Osiedle Zdrój. Prace związane z remediacją gruntu na działce przy ulicy Królewskiej zakończyły się cztery miesiące przed pierwotnym terminem.

Za kompleksowe oczyszczenie terenu z historycznych zanieczyszczeń przemysłowych odpowiadała wyspecjalizowana firma Remea. Jak podaje portal Urbanity.pl, w procesie wykorzystano zaawansowane technologie, w tym odsysanie oparów, stabilizację skażeń oraz chemiczne utlenianie w gruncie. Dzięki temu obszar odzyskał równowagę biologiczną i ma być w pełni bezpieczny dla przyszłych mieszkańców.

Marcin Sadowski. Dlaczego tak trudno zaprojektować dziś dobre osiedle deweloperskie?

Zielona inwestycja z certyfikatem i tężnią

Osiedle Zdrój ma ambicję stać się wzorem zrównoważonego budownictwa w regionie. To pierwszy projekt mieszkaniowy w Milanówku, który ma być certyfikowany w międzynarodowym systemie BREEAM. Certyfikat ten potwierdza spełnienie rygorystycznych norm w zakresie efektywności energetycznej, gospodarki wodnej, wpływu na zdrowie mieszkańców oraz troski o środowisko.

Deweloper, znany dotąd głównie z dynamicznej ekspansji sieci parków handlowych VENDO PARK, konsekwentnie wzmacnia swoją pozycję w sektorze mieszkaniowym, stawiając na jakość i ekologię. W portfolio Trei Real Estate Poland znajdują się już projekty mieszkaniowe w miastach takich jak Wrocław czy Łódź, a inwestycja w Milanówku jest kolejnym krokiem w dywersyfikacji działalności na polskim rynku.

Projektanci z biura Adaptic Architekci zadbali o to, by osiedle wpisywało się w charakter „miasta-ogrodu”. Niemal połowę powierzchni projektu przeznaczono na tereny zielone, których sercem będzie nowo utworzony park linearny. Unikalnym elementem, który ma wyróżniać Osiedle Zdrój na tle innych projektów, będzie ogólnodostępna tężnia solankowa.

Strategiczna lokalizacja w cieniu CPK

Zaangażowanie Trei Real Estate Poland nie kończy się na granicach działki. Dotychczasowe nakłady na działania środowiskowe i poprawę infrastruktury lokalnej sięgnęły około 4 milionów złotych. Środki te przeznaczono nie tylko na remediację gruntu, ale również na remont ulicy Łącznej, przebudowę sieci przyłączeniowej, a także sfinansowanie placu zabaw na osiedlu Berliny i wsparcie lokalnego klubu sportowego. Jak podkreśla serwis Property Design, realizację projektu poprzedziły konsultacje z mieszkańcami i współpraca z Komisją Środowiskową Rady Miasta, co miało na celu budowę zaufania i harmonijne wpisanie inwestycji w tkankę miejską.

Dużym atutem Osiedla Zdrój jest jego strategiczne położenie. Inwestycja powstaje zaledwie pół godziny drogi od terenu planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dla przyszłych mieszkańców oznacza to nie tylko bliskość tysięcy nowych miejsc pracy, ale także dostęp do rozwijającej się infrastruktury transportowej. Planowane inwestycje drogowe i kolejowe związane z CPK znacząco skrócą czas dojazdu do Warszawy i innych miast, podnosząc atrakcyjność inwestycyjną całego Milanówka.

Realizacja inwestycji została podzielona na kilka etapów. W pierwszym z nich, którego generalnym wykonawcą jest firma Łucz Bud, powstaje 114 mieszkań w kameralnych, trzykondygnacyjnych budynkach. Zakończenie tej fazy planowane jest jeszcze w tym roku. Docelowo Osiedle Zdrój zaoferuje około 380 lokali w 13 budynkach, tworząc spójną i nowoczesną przestrzeń do życia w zachodniej części aglomeracji warszawskiej.

Materiał powstał przy wsparciu AI

10