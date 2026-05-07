Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Start inwestycji

Wystartowała budowa kompleksu, który ma stać się największym hubem logistyki miejskiej w Europie. Odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod 7R Hub Nowa Huta. Jeszcze przed rozpoczęciem prac na działce przy ul. Igołomskiej w Krakowie deweloper zabezpieczył najem kilkudziesięciu tysięcy mkw. powierzchni komercyjnej.

Podpisanie aktu erekcyjnego miało miejsce 6 maja 2026 r. W uroczystości wzięli udział Aleksander Miszalski, Prezydent Miasta Krakowa, Wojciech Warian, Prezes Zarządu spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości oraz Andrzej Wroński, CEO w 7R wraz z Tomaszem Lubowieckim, założycielem 7R.

Znaczenie dla Nowej Huty

Inwestycja wzmacnia potencjał gospodarczy wschodniej części Krakowa i wpisuje się w rozwój obszaru „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, łącząc nowe funkcje produkcyjno-logistyczne z procesem rewitalizacji terenów poprzemysłowych oraz ich przekształceniem w przestrzeń dla działalności biznesowej. Sąsiedztwo 7R Hub Nowa Huta i innych inwestycji w ramach tego samego obszaru pozwala na lepsze powiązanie funkcjonalne i infrastrukturalne, co sprzyja tworzeniu spójnego układu gospodarczego.

Polecamy: Power Park Kielce – jeden z większych parków handlowych w regionie świętokrzyskim zmienia właściciela

Lokalizacja i komunikacja

Projekt realizowany jest w obszarze Centrum Logistyczno-Przemysłowego Ruszcza, w ramach inicjatywy „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” – w części miasta rozwijającej się jako zaplecze dla nowoczesnego przemysłu.

Park zapewni dobrą komunikację dzięki położeniu w pobliżu drogi krajowej nr 79 oraz planowanego węzła drogi ekspresowej S7. Lokalizacja oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry sprawiają, że kompleks będzie atrakcyjny dla firm technologicznych, produkcyjnych i operatorów logistycznych.

Polecamy: Uniejów to już nie tylko baseny: Będzie wodny rollercoaster, ogród nauki i solankowy basen 800 mkw od 16 maja 2026

Skala i funkcjonalność

Docelowo 7R Hub Nowa Huta osiągnie ok. 230 tys. mkw. powierzchni, co ma go uczynić największym kompleksem logistyki miejskiej w Europie. Projekt uwzględnia infrastrukturę przygotowaną pod automatyzację oraz rozwiązania wspomagające pracę operatorów logistycznych. Jasny podział przestrzeni, wygodne drogi dojazdowe i przemyślany układ obiektu ułatwią codzienną działalność firm, zwiększając ich efektywność i ograniczając koszty.

Rozwiązania niskoemisyjne

W projekcie zastosowane zostaną rozwiązania wspierające efektywność operacyjną i ograniczające wpływ na środowisko. Należą do nich m.in. inteligentny system zarządzania budynkiem (BMS), instalacja fotowoltaiczna, wentylacja z odzyskiem ciepła i czujnikami CO₂ oraz powietrzne pompy ciepła o wysokiej efektywności (SCOP 4,15). System elektryfikacji umożliwi integrację z panelami PV, magazynem energii oraz ograniczy pobieranie prądu z sieci.

Polecamy: Kluczowa arteria Trójmiasta do remontu. Nowy asfalt na 13 km przy A1 i lotnisku

Środowisko i komfort użytkowników

Projekt obejmuje także działania prośrodowiskowe – rewitalizację terenu, nasadzenia ponad 2200 roślin oraz zalesienie ok. 10 hektarów. Powstaną łąki kwietne, hotele dla owadów oraz ogrody deszczowe. Przewidziano również strefy relaksu oraz infrastrukturę rowerową. Całość będzie realizowana zgodnie z wymaganiami certyfikacji środowiskowej BREEAM na poziomie Excellent.

Źródło: 7R

Przejdź do galerii: Wylewki samopoziomujące – rodzaje, właściwości i techniki wykonania

8