Gdański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił przetarg na remont kolejnych fragmentów Obwodnicy Trójmiasta. Prace obejmą łącznie blisko 13-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6. To kontynuacja działań mających na celu poprawę stanu technicznego jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych w regionie, która każdego dnia obsługuje dziesiątki tysięcy pojazdów.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Pierwsze dotyczy odcinka między węzłami Gdańsk Owczarnia – Gdańsk Lotnisko, gdzie w zeszłym roku remontowano już jezdnię w kierunku Łodzi. Teraz prace obejmą obie nitki trasy. Drugi fragment to trasa między węzłami Gdańsk Południe a Rusocinem, czyli kluczowym połączeniem z autostradą A1.

Prace w nocy, aby udrożnić ruch w dzień

Kluczową informacją dla kierowców oraz firm transportowych jest planowana organizacja ruchu. Aby zminimalizować utrudnienia w godzinach szczytu, wszystkie zasadnicze prace remontowe będą prowadzone wyłącznie w nocy, od godziny 20:00 do 5:00. W tym czasie jezdnia będzie zwężana do jednego pasa ruchu, a na remontowanym odcinku zostanie wprowadzone ograniczenie prędkości do 90 km/h.

Co równie istotne, GDDKiA zaplanowała przerwę w robotach na okres wzmożonego ruchu wakacyjnego. Prace zostaną całkowicie wstrzymane między 28 czerwca a 31 sierpnia. Taki harmonogram ma zapewnić płynność przejazdu w szczycie sezonu turystycznego, który dla pomorskiej gospodarki ma fundamentalne znaczenie.

Znaczenie inwestycji dla rynku

Sprawna i dobrze utrzymana Obwodnica Trójmiasta to kręgosłup komunikacyjny całej aglomeracji, warunkujący nie tylko komfort codziennych dojazdów, ale także atrakcyjność inwestycyjną otaczających ją terenów. Płynny dojazd do lotniska, portów czy centrów logistycznych i biurowych jest czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na decyzje biznesowe. Systematyczne odnawianie nawierzchni to działanie niezbędne dla podtrzymania tej kluczowej funkcji.

Z perspektywy rynku nieruchomości, utrzymanie wysokiej przepustowości S6 stabilizuje wartość gruntów i obiektów komercyjnych zlokalizowanych w pobliżu węzłów drogowych. Gwarancja szybkiego połączenia z resztą kraju przez A1 oraz dogodnego dostępu do różnych części metropolii to atut, który podnosi atrakcyjność osiedli mieszkaniowych i biurowców w rejonach takich jak Gdańsk Południe czy okolice lotniska.

Jaki jest zakres techniczny remontu?

Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie odpowiedzialny za kompleksową naprawę nawierzchni. Technologia prac zakłada sfrezowanie starej, zniszczonej warstwy asfaltu, a następnie dokładne oczyszczenie podłoża. Kluczowym elementem ma być ułożenie specjalnej siatki przeciwspękaniowej, która zwiększa trwałość nowej nawierzchni i zapobiega jej pękaniu.

Na tak przygotowanym podłożu zostanie ułożona nowa warstwa ścieralna. Ostatnim etapem prac będzie odtworzenie oznakowania poziomego, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Na razie nie podano szacunkowego kosztu inwestycji ani dokładnego terminu jej zakończenia – te parametry będą znane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Artykuł napisany przy wsparciu AI