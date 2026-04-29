Kluczowa inwestycja w Pile. Jest wykonawca nowego mostu za ponad 16 mln zł

Poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wskazał wykonawcę, który ma zająć się budową nowego mostu w Pile. Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, za realizację kluczowej dla miasta inwestycji będzie odpowiadać firma Intop, której oferta opiewa na kwotę ponad 16 mln zł. Decyzja ta kończy kluczowy etap przetargowy i otwiera drogę do realizacji projektu.

Zacięta rywalizacja o kontrakt

Do przetargu na budowę nowej przeprawy nad Gwdą zgłosiło się ośmiu wykonawców, co świadczy o dużym zainteresowaniu projektem w branży budowlanej. Ostatecznie za najkorzystniejszą uznano propozycję firmy Intop, wycenioną na dokładnie 16,182 mln zł. Warto zaznaczyć, że nie była to oferta najtańsza – pod względem ceny uplasowała się na drugiej pozycji. Świadczy to o tym, że GDDKiA przy wyborze kierowała się także kryteriami pozacenowymi.

Wybór nie jest jeszcze ostateczny. Pozostali uczestnicy postępowania mają ustawowy czas na złożenie ewentualnych odwołań od decyzji zamawiającego. Dopiero po tym etapie możliwe będzie podpisanie umowy i przekazanie placu budowy.

Nowoczesna konstrukcja i udogodnienia dla mieszkańców

Zakres kontraktu jest szeroki i obejmuje kompleksowe działania. W pierwszej kolejności wykonawca zajmie się rozbiórką istniejącego, wysłużonego mostu. W jego miejscu powstanie zupełnie nowa, trójprzęsłowa konstrukcja o długości ponad 80 metrów i szerokości przekraczającej 15 metrów. Nowy obiekt będzie więc szerszy, co bezpośrednio przełoży się na poprawę płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja przyniesie także konkretne korzyści dla niezmotoryzowanych uczestników ruchu. W ramach projektu przewidziano budowę wygodnego chodnika oraz wydzielonej ścieżki rowerowej. To istotna zmiana, która wpisuje się w trendy rozwoju zrównoważonej mobilności w miastach. Projekt uwzględnia również aspekty środowiskowe – pod mostem zaprojektowano specjalne przejście dla zwierząt.

22 miesiące prac przy utrzymanym ruchu

Harmonogram prac jest precyzyjnie określony. Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie miał 22 miesiące na zrealizowanie całego zadania. To kluczowa informacja dla mieszkańców Piły oraz kierowców regularnie korzystających z tej trasy, która oznacza prace budowlane trwające blisko dwa lata.

Aby zminimalizować niedogodności związane z tak dużą inwestycją, GDDKiA zaplanowała budowę tymczasowego mostu objazdowego. Dzięki temu rozwiązaniu ruch na czas budowy głównej przeprawy zostanie utrzymany, co pozwoli uniknąć paraliżu komunikacyjnego w tej części miasta.

Impuls dla rozwoju lokalnej infrastruktury

Inwestycja o wartości ponad 16 mln zł to nie tylko techniczna wymiana starej infrastruktury. Budowa nowoczesnego mostu jest ważnym sygnałem dla rozwoju Piły, pokazującym dbałość o kluczowe arterie komunikacyjne. Lepsza przepustowość, podniesienie standardów bezpieczeństwa oraz nowe udogodnienia dla pieszych i rowerzystów to czynniki, które realnie wpływają na jakość życia.

Sprawna infrastruktura jest również jednym z fundamentów atrakcyjności inwestycyjnej, a modernizacja przeprawy przez Gwdę może w długoterminowej perspektywie wzmocnić potencjał rozwojowy sąsiadujących z nią terenów.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI --- https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi-i-autostrady/intop-ma-budowac-nowy-most-w-pile-104481.html

