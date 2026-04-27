We Wrocławiu rusza kluczowa inwestycja infrastrukturalna, która na ponad dwa lata zmieni układ komunikacyjny w rejonie osiedli Brochów, Tarnogaj i Księże Małe. Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta podpisał umowę o wartości 14,88 mln zł z firmą Himmel i Papesch z Opola. Kontrakt obejmuje kompleksową przebudowę strategicznego skrzyżowania oraz remont trzech wiaduktów drogowych. Prace mają potrwać do przełomu 2026 i 2027 roku.

Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące potrzeby komunikacyjne południowo-wschodniej części miasta. Jej celem jest poprawa płynności ruchu oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników – od kierowców, przez rowerzystów, po pieszych.

Trzy wiadukty i nowe rondo za blisko 15 mln zł

Głównym elementem projektu jest przebudowa skrzyżowania ulic Gazowej, Karwińskiej i Mościckiego w nowoczesne rondo. Rozwiązanie to ma usprawnić ruch w jednym z kluczowych punktów drogowych dla tej części Wrocławia. To jednak nie wszystko – zakres prac jest znacznie szerszy i obejmuje również modernizację obiektów inżynieryjnych.

Wykonawca, firma Himmel i Papesch, będzie odpowiedzialny za remont i przebudowę dwóch wiaduktów w ciągu ulicy Gazowej oraz jednego w ciągu ulicy Karwińskiej. Całość zadania, wyceniona na niemal 15 mln zł, została podzielona na trzy precyzyjnie zaplanowane etapy, aby zminimalizować paraliż komunikacyjny, choć długotrwałe utrudnienia będą nieuniknione.

Harmonogram prac i wielomiesięczne utrudnienia

Realizacja projektu rozpocznie się już na początku maja i potrwa kilkadziesiąt miesięcy. Pierwsze zmiany w organizacji ruchu zaplanowano na 2 maja. Zgodnie z harmonogramem, pierwszy etap potrwa do końca sierpnia 2026 roku i skupi się na wiaduktach w ciągu ulicy Gazowej. Tydzień po wprowadzeniu wstępnych zmian, czyli w okolicach 9 maja, obiekty te zostaną całkowicie wyłączone z ruchu.

Drugi etap, czyli budowa ronda w miejscu dotychczasowego skrzyżowania, ma ruszyć we wrześniu. Ostatnia faza, obejmująca przebudowę wiaduktu na ulicy Karwińskiej, planowana jest do końca 2026 roku. Całkowite zakończenie wszystkich prac przewidziano na przełom 2026 i 2027 roku.

Co zmiany oznaczają dla kierowców i pasażerów?

Wielomiesięczna przebudowa oznacza poważne wyzwania dla mieszkańców. Przedstawiciele Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia już teraz rekomendują kierowcom jadącym od centrum w stronę Brochowa korzystanie z alternatywnej trasy przez ulicę Buforową. Utrudnienia dotkną również transport publiczny.

Od 9 maja do 30 sierpnia planowane są zmiany w kursowaniu autobusów. Objazdy obejmą linie 100, 124, 125, 133, 245, 860 oraz 870, co będzie wymagało od pasażerów dostosowania się do tymczasowych rozkładów jazdy i tras przejazdu.

Strategiczny impuls dla południowo-wschodniego Wrocławia

Inwestycja o wartości blisko 15 mln zł to nie tylko techniczny remont, ale również strategiczny impuls rozwojowy dla Brochowa i sąsiednich osiedli. Poprawa infrastruktury drogowej jest jednym z kluczowych czynników podnoszących atrakcyjność lokalizacji, zarówno dla obecnych mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów na rynku nieruchomości.

Choć krótkoterminowe koszty w postaci utrudnień komunikacyjnych będą znaczące, w długiej perspektywie projekt przyniesie wymierne korzyści. Sprawniejszy dojazd do centrum, większe bezpieczeństwo i nowoczesna infrastruktura mogą wzmocnić pozycję tej części miasta na deweloperskiej mapie Wrocławia, wpływając na zainteresowanie nowymi projektami mieszkaniowymi i usługowymi w okolicy.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/miasto/wroclaw-modernizuje-wiadukty-i-skrzyzowanie-na-brochowie-104451.html

