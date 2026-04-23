Zielona rewolucja w sercu Wrocławia. Ta inwestycja odmieni szpital i obniży rachunki

redakcja Muratorplus.pl
2026-04-23 13:30

Wrocławski szpital przy ul. Dobrzyńskiej przejdzie zieloną transformację. Inwestycja za blisko 9 mln zł, finansowana przez samorząd województwa, ma na celu nie tylko radykalne obniżenie rachunków za energię, ale także podniesienie komfortu pacjentów i personelu.

Szpital na Dobrzyńskiej we Wrocławiu przejdzie termomodernizację
Galeria zdjęć 3

Strategiczna inwestycja w zieloną transformację

Firma BERGER Bau została generalnym wykonawcą kluczowego projektu modernizacyjnego dla Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej (WZSOZ) we Wrocławiu. Umowa o wartości 8 719 215,45 zł brutto zakłada kompleksową termomodernizację dachu, rozbudowę instalacji fotowoltaicznej oraz przebudowę świetlika w głównym budynku placówki przy ul. Dobrzyńskiej 21/23.

Projekt jest w całości finansowany ze środków województwa dolnośląskiego, co podkreśla jego strategiczne znaczenie dla regionu. To element szerszej polityki Dolnego Śląska, ukierunkowanej na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i dekarbonizację sektora ochrony zdrowia. Prace mają ruszyć pod koniec kwietnia i zakończyć się do 30 października 2026 roku.

Kompleksowa modernizacja dachu kluczem do oszczędności

Głównym celem prac jest znacząca poprawa parametrów energetycznych obiektu. Modernizacja dachu obejmie demontaż starego pokrycia, a następnie zastosowanie nowoczesnej izolacji termicznej, która spełnia rygorystyczne normy WT 2021. To bezpośrednio przełoży się na ograniczenie strat ciepła zimą i ochronę przed przegrzewaniem latem.

- W ramach robót wykonana zostanie również nowa warstwa pokrycia dachowego, obejmująca papę termozgrzewalną oraz blachodachówkę, a także – w zależności od stanu technicznego – wymiana lub wzmocnienie konstrukcji nośnej dachu. Uzupełnieniem będą kompleksowe roboty dekarskie, obróbki blacharskie oraz modernizacja systemów odwodnienia, które zapewnią trwałość i szczelność całego układu dachowego w długiej perspektywie eksploatacyjnej – mówi Piotr Kierzkowski, Kierownik dz. Przygotowania Produkcji – Budownictwo Ogólne w firmie BERGER Bau.

Więcej energii ze słońca dzięki rozbudowie fotowoltaiki

Kluczowym elementem zielonej transformacji szpitala jest rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej. BERGER Bau zamontuje na zmodernizowanym dachu dodatkowe panele, wdrażając kompletną infrastrukturę, w tym falowniki, okablowanie i systemy zabezpieczeń.

- Szczególne znaczenie ma integracja nowej instalacji z istniejącą infrastrukturą elektryczną budynku oraz systemem monitoringu, co umożliwi optymalizację zarządzania energią i zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym placówki. W efekcie inwestycja przyczyni się do redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną z sieci oraz ograniczenia emisji CO₂ – wyjaśnia kierownik z BERGER Bau.

Projekt zakłada również modernizację świetlika nad głównym holem przychodni. Istniejąca konstrukcja zostanie zastąpiona nowym, aluminiowo-szklanym zadaszeniem na podkonstrukcji stalowej. Zapewni to nie tylko szczelność, ale także poprawi estetykę i doświetlenie wnętrza.

- Nowy świetlik nie tylko poprawi estetykę przestrzeni wejściowej, ale także zwiększy dostęp światła dziennego, co ma bezpośredni wpływ na komfort użytkowników obiektu – zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego – dodaje Piotr Kierzkowski.

Wykonawca przed logistycznym wyzwaniem

Realizacja tak złożonego projektu w czynnym obiekcie medycznym to ogromne wyzwanie logistyczne. BERGER Bau musi zapewnić pełne bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz nieprzerwaną pracę placówki. Co istotne, transport materiałów i pracowników na dach będzie odbywał się wyłącznie z zewnątrz, bez użycia wewnętrznych wind czy klatek schodowych.

Materiał powstał przy wsparciu AI

Galeria zdjęć 3
Murator Plus Google News
Porachunki Osobiste
Porachunki Osobiste
Mediateka.pl