Nowe życie przemysłowej ikony Pragi

Deweloper SGI uruchamia prace budowlane na terenie dawnej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ przy ul. Objazdowej w Warszawie. Projekt o nazwie Drucianka Wschodnia to początek transformacji historycznego, poprzemysłowego kwartału w tętniącą życiem część Pragi-Północ. Inwestycja realizowana przez SGI stanowi wschodni fragment większego założenia urbanistycznego, które docelowo odmieni całą okolicę.

Projekt powstaje w ścisłej współpracy z pracownią Juvenes oraz pod nadzorem konserwatora zabytków. Głównym założeniem jest zachowanie unikalnego, industrialnego charakteru miejsca przy jednoczesnym wprowadzeniu nowoczesnej architektury mieszkaniowej. Deweloper zapowiada, że historyczne budynki zostaną zrewitalizowane i zaadaptowane na potrzeby przyszłych mieszkańców, a nowa zabudowa harmonijnie wpisze się w otoczenie. W parterach zaplanowano przestrzeń na usługi i gastronomię, co ma zapewnić naturalną dynamikę i zintegrować projekt z tkanką miejską.

To największa kolejowa inwestycja na Śląsku. Otwarto linię do lotniska w Pyrzowicach

Projekt Drucianka Wschodnia wchodzi w fazę realizacji

Rozpoczęcie budowy to sygnał przejścia od fazy koncepcyjnej do wykonawczej. Generalnym wykonawcą inwestycji została firma FineTech Construction Group.

- To moment przejścia od założeń projektowych do etapu budowy. Pracujemy z przestrzenią, która ma swoją historię, dlatego kluczowe jest zachowanie jej charakteru i elementów przy jednoczesnym wprowadzeniu rozwiązań odpowiadających współczesnym standardom i jakości charakterystycznej dla SGI - mówi Robert Stachowiak, Prezes SGI.

Kompleks obejmie 104 apartamenty zaprojektowane z myślą o maksymalnym doświetleniu – dzięki wielkoformatowym przeszkleniom, balkonom i tarasom. Jednak siłą projektu ma być bogata oferta udogodnień zlokalizowanych w odrestaurowanych częściach fabryki. Mieszkańcy zyskają dostęp do:

strefy pracy i relaksu: sali do jogi oraz przestrzeni coworkingowej.

praktycznych udogodnień: warsztatu majsterkowicza, wózkowni, rowerowni ze stacją naprawczą oraz myjni samochodowej.

przestrzeni wspólnych: stref relaksu, placu zabaw i miejsc edukacyjnych.

Całość będzie objęta monitoringiem i ochroną, co ma zapewnić mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa.

Kiedy inwestycja SGI zostanie oddana do użytku?

Drucianka Wschodnia wpisuje się w szerszy trend dynamicznego rozwoju Pragi-Północ. Dzielnica, przez lata ceniona za swój autentyczny klimat, staje się jednym z najciekawszych i najbardziej pożądanych adresów w stolicy. Inwestycja SGI ma szansę stać się jednym z symboli tych przemian, pokazując, jak z szacunkiem dla historii można tworzyć nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń do życia.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na III kwartał 2028 roku.

Materiał powstał przy wsparciu AI

