W Zabrzu oficjalnie ruszyła produkcja w nowej fabryce świeżej karmy dla psów, należącej do brytyjskiej grupy Butternut Box, właściciela polskiej marki PsiBufet. Jak informuje portal propertynews.pl, inwestycja o wartości ponad 360 mln zł ma pełnić funkcję europejskiego centrum produkcyjnego firmy, obsługującego rynki kontynentalne.

Europejski hub produkcyjny na Śląsku

Zakład, nazwany Sam’s Kitchen, powstał na terenie CTPark Zabrze i zajmuje powierzchnię ponad 40 tys. mkw. Według deklaracji inwestora, jest to największy tego typu obiekt w Europie, specjalizujący się w produkcji świeżego jedzenia dla psów. Wybór tej lokalizacji ma charakter strategiczny i jest kluczowym elementem ekspansji grupy na kontynencie.

Uruchomienie fabryki na Górnym Śląsku ma na celu przede wszystkim optymalizację logistyki. Nowy zakład pozwoli skrócić łańcuchy dostaw i zapewnić szybszą obsługę klientów, w tym na rynkach takich jak Niemcy, Belgia i Holandia. Polska staje się w ten sposób głównym centrum produkcyjnym firmy poza Wielką Brytanią.

600 miejsc pracy i rola strefy ekonomicznej

Inwestycja już teraz wygenerowała znaczący wpływ na lokalny rynek pracy. W zakładzie zatrudnienie znalazło 250 osób. Firma zapowiada dalszy rozwój – jeszcze w tym roku planowane jest zatrudnienie kolejnych 100 pracowników, a docelowo załoga ma liczyć nawet 600 osób.

Projekt został zrealizowany na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE), co potwierdza atrakcyjność regionu dla dużych, zagranicznych inwestorów produkcyjnych. Dostęp do przygotowanej infrastruktury i wsparcie instytucjonalne były jednymi z czynników, które wpłynęły na decyzję o ulokowaniu tak znaczącego kapitału właśnie w Polsce.

Polecamy: Prawie 60 mld zł w nowe drogi. Tak zmieni się logistyczna mapa Polski

Inwestycja w kontekście globalnego rozwoju

Polska marka PsiBufet od 2023 roku jest częścią brytyjskiej grupy Butternut Box, która jest jednym z liderów na europejskim rynku świeżej karmy dla zwierząt. Budowa fabryki w Zabrzu jest konsekwencją dynamicznego rozwoju całej grupy.

Skalę działalności obrazuje niedawne pozyskanie finansowania w wysokości 280 mln funtów (ponad 1,4 mld zł) od funduszy General Atlantic i L Catterton. Środki te przeznaczone są na globalny rozwój, a fabryka w Zabrzu stanowi jego kluczowy element na rynku europejskim.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI