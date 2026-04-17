Nowa mapa inwestycyjna Polski. Historyczna decyzja w sprawie sieci wodorowej

Państwowy operator GAZ-SYSTEM, jako pierwsza firma w Europie, otrzymał pozytywną opinię Komisji Europejskiej w procesie certyfikacji na operatora systemu przesyłowego wodoru. Jak informuje spółka, decyzja ta stanowi formalny kamień milowy w budowie krajowej infrastruktury wodorowej i pozycjonuje Polskę jako pioniera w unijnych regulacjach dotyczących transformacji energetycznej.

Zgoda Brukseli otwiera spółce drogę do pełnienia funkcji operatora sieci, która na razie istnieje jedynie w planach. To kluczowy sygnał dla rynku, potwierdzający, że strategiczne projekty związane z dekarbonizacją przemysłu zyskują realne ramy prawne i organizacyjne.

Zielone światło od kluczowych instytucji

Pozytywna opinia Komisji Europejskiej jest kontynuacją wcześniejszej decyzji. Na początku marca br. podobną, przychylną ocenę przedstawiła Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER). Obie instytucje potwierdziły, że model funkcjonowania GAZ-SYSTEM spełnia unijne wymogi dotyczące niezależności operatora przesyłowego od działalności związanej z produkcją i dostawami energii.

Co kluczowe dla całego procesu, Komisja Europejska uznała, że brak istniejącej, fizycznej infrastruktury wodorowej nie stanowi przeszkody w uzyskaniu certyfikacji na tym etapie. Taka interpretacja przepisów pozwala na wyprzedzające działania regulacyjne, co znacząco ułatwia planowanie i finansowanie wieloletnich projektów inwestycyjnych od zera.

Co to oznacza dla rynku i inwestorów?

Formalna certyfikacja operatora to fundamentalny krok, który uruchamia realne przygotowania do budowy nowego krwiobiegu dla polskiej gospodarki. W perspektywie najbliższej dekady stworzenie sieci przesyłu wodoru stanie się kluczowym czynnikiem dla dekarbonizacji ciężkiego przemysłu, w tym hutnictwa, sektora chemicznego czy transportu.

Dla rynku nieruchomości i inwestycji to wyraźny sygnał, że wkrótce mogą pojawić się nowe, strategiczne lokalizacje dla zakładów produkcyjnych i centrów logistycznych. Dostęp do wodoru jako czystego nośnika energii stanie się jednym z kluczowych atutów terenów inwestycyjnych, przyciągając projekty wymagające stabilnych i zeroemisyjnych źródeł zasilania.

Jakie są kolejne kroki?

Uzyskanie europejskich zgód nie kończy procedury. Jak deklaruje spółka, zakończono już konsultacje rynkowe dotyczące dziesięcioletniego planu rozwoju systemu przesyłowego wodoru. Następnym krokiem będzie przedłożenie projektu tego planu oraz uzyskanie ostatecznej, krajowej decyzji certyfikacyjnej od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Przedstawiciele rządu i zarządu spółki podkreślają strategiczne znaczenie tego wydarzenia. Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Wojciech Wrochna, wskazuje, że pionierskie działania wzmacniają pozycję Polski w Unii Europejskiej. Z kolei prezes GAZ-SYSTEM, Sławomir Hinc, deklaruje gotowość firmy do realizacji kluczowych zadań związanych z transformacją energetyczną kraju.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI