Prace na budowie biurowca Agencji Rozwoju Przemysłu w Zamościu zostaną wznowione po okresie przestoju. Inwestycja zlokalizowana w rejonie skrzyżowania ulic Wyszyńskiego i Legionów, jak poinformował w mediach społecznościowych poseł Centrum z Zamościa - Sławomir Ćwik, ma zostać ukończona do końca bieżącego roku. To kluczowa informacja dla lokalnego rynku nieruchomości, który czekał na decyzję w sprawie projektu rozpoczętego jeszcze w 2023 roku.

Po finalizacji budowy Zamość zyska około 5 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Obiekt ma spełniać standardy klasy A, co oznacza wysoki poziom wykończenia i udogodnień dla najemców. Zgodnie z założeniami projektu, na niższych kondygnacjach zaplanowano również przestrzeń o charakterze handlowo-usługowym.

Test dla rządowego programu Fabryka

Inwestycja w Zamościu jest realizowana w ramach rządowego Programu „Fabryka”. Jego głównym operatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu, a celem jest stymulowanie rozwoju gospodarczego w miastach średniej wielkości, które w przeszłości utraciły część funkcji społeczno-gospodarczych.

Program zakłada budowę nowoczesnych obiektów biurowych, które mają stworzyć warunki do przyciągania firm z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BSS). W ten sposób ARP chce przeciwdziałać depopulacji mniejszych ośrodków i zatrzymywać w regionach wykwalifikowanych specjalistów.

Harmonogram oparty na deklaracji

Informację o wznowieniu prac i przewidywanym terminie ich zakończenia przekazał, jak już wspomnieliśmy, poseł Sławomir Ćwik. Zgodnie z jego deklaracją, biurowiec ma szansę być gotowy do końca 2026 roku. Na ten moment jest to zapowiedź polityczna, która czeka na oficjalne potwierdzenie ze strony inwestora, czyli Agencji Rozwoju Przemysłu.

Pierwotny koszt prac budowlanych szacowano na kilkadziesiąt milionów złotych. Ostateczna wartość inwestycji po przestoju i wznowieniu robót nie została jeszcze podana.

Polecamy: Szwedzki gigant lokuje miliardy w polskie magazyny. To dopiero początek wielkich inwestycji

Wyzwanie dla lokalnego rynku

Ukończenie inwestycji będzie ważnym testem dla lokalnego rynku w Zamościu. Dostarczenie jednorazowo 5 000 mkw. powierzchni biurowej w wysokim standardzie to znacząca podaż jak na miasto tej wielkości. Kluczowym wyzwaniem dla Agencji Rozwoju Przemysłu będzie teraz skuteczna komercjalizacja obiektu i przyciągnięcie najemców, którzy wypełnią nową przestrzeń.

Sukces projektu może stać się istotnym impulsem rozwojowym dla miasta i jednocześnie dowodem na skuteczność Programu „Fabryka” w aktywizowaniu rynków regionalnych. Pokaże, czy istnieje realny popyt na powierzchnię biurową klasy A poza największymi aglomeracjami w Polsce.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI