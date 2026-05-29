Firma LifeSpot rozpoczęła budowę 252 lokali na wynajem w formule PRS przy Alei Pokoju w Krakowie. Nowy budynek, o łącznej powierzchni użytkowej przekraczającej 6,5 tys. mkw., wzmocni ofertę najmu instytucjonalnego w jednej z dynamicznie rozwijających się części miasta, w sąsiedztwie Tauron Areny Kraków i Parku Lotników Polskich.

Wszystkie apartamenty zostaną oddane do użytku w standardzie „pod klucz”, a każdy z nich będzie miał dostęp do balkonu lub prywatnego ogródka. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym nowe nasadzenia z zachowaniem istniejących drzew oraz budowę zbiornika na wodę opadową.

Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Nowoczesny najem w dobrze skomunikowanej lokalizacji

Inwestor podkreśla, że wybór lokalizacji był podyktowany jej strategicznym położeniem i dostępem do miejskiej infrastruktury. Bliskość przystanków komunikacji publicznej, terenów zielonych oraz obiektów usługowych to kluczowe czynniki dla najemców poszukujących komfortu w codziennym życiu.

Kraków umacnia pozycję na rynku PRS w Polsce

Kraków ugruntował swoją pozycję jako jeden z najważniejszych rynków najmu instytucjonalnego w kraju. Według danych z raportu Knight Frank „Krakow Real Estate Market 2026”, na koniec 2025 roku zasób lokali PRS w stolicy Małopolski wynosił 4,9 tys., co stanowiło 18,5 proc. krajowej podaży. Tylko w 2025 roku rynek ten powiększył się o 1,3 tys. apartamentów w trzech nowych projektach.

Na koniec ubiegłego roku w budowie pozostawało ponad 2 tys. kolejnych lokali. Prognozy wskazują, że do 2027 roku zasób mieszkań w tym segmencie może wzrosnąć w Krakowie do co najmniej 6,9 tys. jednostek, co oznacza wzrost o ponad 40 proc. w stosunku do końca 2025 roku.

Siła krakowskiego rynku wynika z połączenia kilku czynników: dużej skali miasta, dynamicznego rynku pracy, obecności licznych uczelni wyższych oraz dodatniego salda migracji. Te elementy generują stały popyt na elastyczne i profesjonalnie zarządzane formy najmu.

– Kraków jest miastem, w którym potrzeba profesjonalnej oferty najmu jest bardzo dobrze widoczna. To rynek akademicki, biznesowy i migracyjny, a więc taki, w którym wiele osób szuka apartamentu w elastycznym, przewidywalnym modelu. PRS odpowiada właśnie na tę potrzebę: daje gotowy lokal, jasne zasady i profesjonalne zarządzanie. Obecność LifeSpot w Krakowie jest elementem długofalowego myślenia o rozwoju rynku najmu w Polsce, a inwestycja przy Alei Pokoju to projekt, który wzmacnia lokalną ofertę PRS i odpowiada na potencjał dobrze skomunikowanej lokalizacji, położonej blisko ważnej infrastruktury miejskiej oraz terenów zielonych – mówi Katarzyna Sarota-Ennouri z LifeSpot.

Sektor wciąż niszowy, ale z dużym potencjałem wzrostu

W skali całego kraju segment najmu instytucjonalnego dynamicznie rośnie, choć wciąż stanowi niewielki odsetek całego rynku. Zgodnie z raportem Savills i CRIDO, od stycznia do końca października 2025 roku zasób lokali PRS w Polsce zwiększył się o ponad 4,8 tys. i osiągnął poziom około 25,1 tys. jednostek. Oznaczało to 24-procentowy wzrost w ciągu dziesięciu miesięcy.

Szacuje się, że do końca 2027 roku całkowita podaż, uwzględniając projekty w budowie i planowane, może przekroczyć 36 tys. lokali. Mimo to, w porównaniu do całego rynku najmu, sektor ten pozostaje niszą. Jak podaje ThinkCo, łączna liczba lokali na wynajem w Polsce w drugiej połowie 2025 roku wynosiła od 1,5 do 1,7 mln. Oznacza to, że rynek PRS odpowiadał za niespełna 2 proc. krajowego zasobu.

***

Artykuł powstał przy wsparciu AI

Źródło: LifeSpot

