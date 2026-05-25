Wielka przebudowa kamienicy w centrum Szczecina nabiera tempa. Ceny apartamentów zaskakują

Grupa Capital Park rozpoczęła przebudowę neobarokowej kamienicy przy Alei Jana Pawła II w Szczecinie, w sąsiedztwie Placu Grunwaldzkiego. W połowie maja plac budowy przejął generalny wykonawca, firma KOMA, a 22 maja ruszyła sprzedaż apartamentów w ramach projektu Rezydencja Aleja Fontann. Inwestycja zakłada kompleksową rewitalizację historycznego obiektu i dostosowanie go do współczesnych standardów mieszkaniowych.

Projekt obejmuje nie tylko odrestaurowanie bogato zdobionej fasady i reprezentacyjnych klatek schodowych, ale również stworzenie całkowicie nowego wnętrza budynku. Jednym z największych wyzwań inżynieryjnych będzie pogłębienie całego obiektu w celu budowy dwupoziomowego parkingu podziemnego dla mieszkańców.

Zaawansowane prace konstrukcyjne i konserwatorskie

– Rezydencja Aleja Fontann to jeden z najbardziej wymagających projektów rewitalizacyjnych realizowanych obecnie przez naszą firmę. Łączy zaawansowane prace konstrukcyjne i konserwatorskie z ambicją stworzenia nowoczesnej przestrzeni mieszkaniowej w jednym z najbardziej charakterystycznych punktów Szczecina. Mamy za sobą podobne doświadczenia, choćby przy rewitalizacji dawnych zakładów Norblina w Warszawie. Jesteśmy przekonani, że w efekcie rewitalizacji Rezydencja Aleja Fontann ma szansę stać się jednym z najbardziej prestiżowych adresów mieszkaniowych w Szczecinie oraz przykładem inwestycji harmonijnie łączącej historyczne dziedzictwo architektoniczne z nowoczesnym standardem życia – informuje Kinga Nowakowska, członkini zarządu i dyrektor operacyjna w Grupie Capital Park.

Za projekt konstrukcji odpowiada firma Fort Polska, a nadzór inwestorski powierzono szczecińskiej spółce Ingenia-Consult. Generalny wykonawca, firma KOMA, ma już doświadczenie we współpracy z Capital Park przy rewitalizacji zabytkowej kamienicy w Toruniu.

Harmonogram prac zaplanowany do końca 2028 roku

Na placu budowy trwają obecnie prace przygotowawcze i konstrukcyjne. Budynek jest zabezpieczany za pomocą systemu wzmocnień, tymczasowych podpór oraz osłon chroniących przed warunkami atmosferycznymi. W celu stabilizacji konstrukcji zostaną wykorzystane zaawansowane technologie, takie jak iniekcje wzmacniające metodą jet grouting oraz kotwienie elementów konstrukcyjnych. Prace będą prowadzone pod stałym monitoringiem technicznym.

Zgodnie z harmonogramem, do lipca 2027 roku planowane jest zakończenie robót ziemnych i wykonanie płyty fundamentowej. W drugiej połowie 2027 roku rozpocznie się rewitalizacja historycznej fasady i klatek schodowych. Osiągnięcie stanu surowego zamkniętego planowane jest na lipiec 2028 roku, a zakończenie wszystkich robót przewidziano na ostatni kwartał 2028 roku.

W ofercie 62 apartamenty w segmencie premium

Równolegle z rozpoczęciem budowy ruszyła sprzedaż lokali, którą prowadzi szczecińska firma Assethome. W odrestaurowanym budynku powstanie 62 apartamenty o powierzchniach od około 40 do 174 mkw. Część z nich będzie miała ponadstandardową wysokość, przekraczającą 4 metry. Obiekt będzie liczył 6 kondygnacji naziemnych, w tym dwie nowe, nadbudowane do historycznej wysokości dachu. W dwupoziomowym parkingu podziemnym znajdzie się 60 miejsc postojowych.

Lokale zostaną wyposażone w systemy smart home oraz rekuperację. Mieszkania na niższych piętrach (parter-3) będą miały instalacje przygotowane pod montaż klimatyzacji, natomiast apartamenty na najwyższych kondygnacjach będą w nią w pełni wyposażone. Ceny apartamentów rozpoczynają się od około 23 tys. zł za metr kwadratowy, co pozycjonuje projekt w najwyższym segmencie cenowym na szczecińskim rynku nieruchomości.

Projekt z poszanowaniem historycznej tkanki

Za projekt architektoniczny odpowiada szczecińskie biuro DEDECO. Jak podkreślają architekci, celem było stworzenie ekskluzywnych apartamentów spełniających najwyższe standardy, przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru budynku.

– Ingerencja w jego zewnętrzną strukturę jest minimalna, ograniczona zaledwie do wkomponowania w elewację wjazdu do garażu. Natomiast wyrazistym elementem projektowym, stała się nadbudowa dachu, która przywraca historyczne proporcje budynku i pozwala wykorzystać poddasze na apartamenty z panoramicznym widokiem na miasto. Wszystko, co potrzebne do stworzenia wyjątkowego apartamentowca, już tutaj było – prestiżowa lokalizacja, historyczna architektura i charakter miejsca. Kluczem stała się staranna rewitalizacja oraz wyważone połączenie historycznej substancji z nowoczesnymi rozwiązaniami – dodaje Piotr Hofman, partner i architekt w DEDECO.

Inwestycja jest finansowana z kredytu w wysokości 61 mln zł udzielonego przez Bank Ochrony Środowiska. Projekt został zakwalifikowany do portfela transakcji proekologicznych banku dzięki zastosowaniu rozwiązań ograniczających zużycie energii oraz wykorzystaniu niskoemisyjnych źródeł ciepła.

Artykuł powstał przy wsparciu AI