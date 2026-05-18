Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Nowy park logistyczny na terenach dawnej fabryki ABB

We wschodniej części Łodzi powstanie nowy park logistyczny City Logistics Łódź V, którego docelowa powierzchnia wyniesie 42 tys. mkw. Pierwszym najemcą została PGC Polska Grupa Ceramiczna, zajmująca 15 tys. mkw. To inwestycja typu brownfield, realizowana na terenach poprzemysłowych. Dawne obszary fabryki ABB przejdą metamorfozę, zyskując drugie życie.

PGC Polska Grupa Ceramiczna z centralnym magazynem w Łodzi

Pierwszym najemcą została PGC Polska Grupa Ceramiczna – jedna z największych grup zakupowych w Polsce w branży wyposażenia łazienek, zrzeszająca 16 firm działających w sektorze płytek ceramicznych, ceramiki sanitarnej i armatury.

PGC Polska Grupa Ceramiczna współpracuje z kilkudziesięcioma dostawcami z całego świata i rozwija zarówno własne marki, jak i sprzedaż w kanałach hurtowych, eksportowych oraz DIY. Nowa powierzchnia w ramach City Logistics Łódź V będzie dla firmy centralnym zapleczem magazynowym, a także nową siedzibą spółki. Inwestycja stworzy miejsca pracy dla blisko 70 osób.

Powierzchnia dostosowana do potrzeb najemcy

Wynajmowana powierzchnia zostanie dostosowana do potrzeb firmy i prowadzonej przez nią działalności. Obiekt wyposażony będzie m.in. w specjalistyczne regały do składowania towarów wielkogabarytowych. Umowa obejmuje również stworzenie showroomu do prezentacji oferty dla klientów biznesowych, placu składowego o powierzchni 2 tys. mkw. oraz części biurowej o podwyższonym standardzie, która zajmie 900 mkw.

Najemca rozpocznie działalność w obiekcie w pierwszym kwartale 2027 roku, a pełną skalę operacyjną osiągnie w drugim kwartale.

Konsolidacja operacji i rozwój zaplecza logistycznego

Jak podkreśla Hubert Wojtera, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i logistycznych w AXI IMMO, jednym z głównych celów inwestycji była konsolidacja dotychczasowych operacji firmy w jednej lokalizacji oraz stworzenie przestrzeni umożliwiającej dalszy rozwój działalności. Istotne było również pozostanie w granicach administracyjnych Łodzi, co miało znaczenie dla obecnych pracowników spółki.

Przy wyborze lokalizacji analizowano także możliwość optymalizacji powierzchni magazynowej oraz dostępność placu składowego. Dzięki inwestycji firma usprawni procesy logistyczne, podniesie standard części biurowej i przeniesie swoją centralę do nowoczesnego obiektu.

Dogodna lokalizacja i ekologiczne rozwiązania

Miejski kompleks City Logistics Łódź V powstaje przy ul. Lodowej, około 10 km od centrum Łodzi. Inwestycja zaoferuje nowoczesne powierzchnie klasy A. Dzięki rozwiniętej komunikacji miejskiej pracownicy będą mogli wygodnie dojeżdżać do pracy transportem publicznym.

Lokalizacja zapewnia również dogodne warunki dla operacji logistycznych. W pobliżu przebiegają autostrada A1 (9 km) i A2, a także trasa S14 (16 km). Dodatkowym atutem jest bliskość Portu Lotniczego Łódź, oddalonego o około 12 km. Takie położenie sprzyja zarówno krajowym, jak i międzynarodowym połączeniom logistycznym.

Dzięki elastycznym modułom powierzchnię najmu będzie można dostosować do zróżnicowanych potrzeb operacyjnych najemców. Obiekt przejdzie również certyfikację środowiskową BREEAM na poziomie Excellent i zostanie wyposażony w rozwiązania ograniczające zużycie energii oraz wody, wspierające zrównoważony rozwój.

Źródło: Panattoni

