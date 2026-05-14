Kluczowa droga pod Bydgoszczą. Wybrano projektanta, na stole jest nawet tunel

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy rozstrzygnął kluczowy przetarg na przygotowanie dokumentacji dla nowego połączenia miasta z drogami ekspresowymi S5 i S10, informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Zadanie polegające na opracowaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla obwodnicy Białych Błot powierzono firmie Trakt. To ważny krok w kierunku rozwiązania jednego z największych problemów komunikacyjnych w południowej części aglomeracji bydgoskiej.

Wartość podpisanej umowy opiewa na kwotę 1,72 mln zł, co znacząco przewyższa pierwotny budżet zamawiającego, ustalony na 700 tys. zł. Decyzja o zwiększeniu finansowania i wyborze wykonawcy zapadła dopiero w trzecim postępowaniu, co pokazuje zarówno determinację drogowców, jak i rosnące koszty prac projektowych na rynku infrastrukturalnym.

Dlaczego ta droga jest tak ważna dla regionu?

Inwestycja ma na celu odciążenie obecnej drogi wojewódzkiej nr 223, która przecina miejscowość Białe Błota. Arteria ta stanowi dziś wąskie gardło, w którym kumuluje się ruch lokalny gęstej zabudowy mieszkaniowej z ruchem tranzytowym kierującym się do i z Bydgoszczy w stronę węzła „Białe Błota” na trasach S5 i S10. Skutkiem są codzienne zatory, które obniżają komfort życia mieszkańców i utrudniają działalność biznesową.

Budowa nowego połączenia ma oddzielić te dwa strumienie ruchu, poprawiając płynność i bezpieczeństwo. Dla rynku nieruchomości oznacza to przede wszystkim wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy Białe Błota. Usprawnienie dojazdu do Bydgoszczy i dróg ekspresowych może stać się impulsem dla nowych projektów deweloperskich, zarówno w segmencie mieszkaniowym, jak i komercyjnym, szczególnie w obszarze logistyki i usług.

Trzy warianty na stole, w tym tunel

Wyłonienie projektanta nie oznacza jeszcze rozpoczęcia budowy. To dopiero pierwszy, formalny etap prac przygotowawczych. Firma Trakt w ramach zlecenia ma za zadanie przeanalizować kilka możliwych przebiegów nowej trasy i uzyskać dla najkorzystniejszego z nich decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pod uwagę brane będą trzy główne koncepcje. Pierwsza zakłada modernizację i poszerzenie istniejącego śladu drogi przez Białe Błota. Druga, znacznie bardziej ambitna, to budowa przejścia przez miejscowość w formie tunelu. Trzeci, tzw. wariant północny, to zupełnie nowa trasa, która miałaby swój początek w Bydgoszczy w rejonie skrzyżowania ulic Szubińskiej, Ofiar Hitleryzmu i Duńskiej, a kończyłaby się włączeniem do węzła Bydgoszcz Błonie.

Co dalej z inwestycją?

Opracowanie dokumentacji STEŚ wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i przygotowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego to proces, który potrwa kilkanaście miesięcy. Dopiero po jego zakończeniu Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie mógł ogłosić przetarg na zaprojektowanie i budowę drogi. Kluczowe dla inwestorów i właścicieli nieruchomości będzie więc śledzenie, który z analizowanych wariantów zostanie ostatecznie wybrany do realizacji.

Od tej decyzji zależeć będzie, które tereny zyskają bezpośredni dostęp do nowej infrastruktury, co wprost przełoży się na ich wartość i potencjał rozwojowy. Równie istotne będzie zabezpieczenie finansowania na roboty budowlane, których koszt będzie wielokrotnie wyższy niż obecne prace projektowe.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi-i-autostrady/biale-blota-odetchna-wybrano-projektanta--104719.html

Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany