Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

We Wrocławiu może powstać kompleks siedmiu wieżowców, z których najwyższy ma sięgnąć 272 metrów i stać się najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Za ambitnym projektem na terenach po dawnym Pafawagu stoi warszawska firma Giant Development, informuje portal propertydesign.pl. Inwestycja, choć na bardzo wczesnym etapie, już teraz sygnalizuje rosnące aspiracje stolicy Dolnego Śląska na biurowej mapie Polski.

Jeśli plany zostaną zrealizowane w obecnym kształcie, główny budynek kompleksu przewyższy dotychczasowego lidera w UE – warszawski Varso Tower. To nadałoby wrocławskiej inwestycji rangę symbolu i mogłoby wpłynąć na postrzeganie miasta jako kluczowego ośrodka biznesowego w regionie.

Siedem wież i komponent mieszkaniowy

Projekt zakłada budowę nie jednego, lecz siedmiu budynków wysokościowych. Centralnym punktem ma być wspomniana 272-metrowa wieża. Na temat pozostałych sześciu obiektów na razie brakuje szczegółowych informacji dotyczących ich wysokości czy funkcji. To pokazuje, że koncepcja jest wciąż na wstępnym etapie planowania.

Oprócz części biurowej, inwestycja ma również zaspokoić potrzeby wrocławskiego rynku najmu studenckiego. W ramach kompleksu zaplanowano budowę trzech 15-piętrowych akademików, które łącznie zaoferują 790 pokoi. Ten element wpisuje się w rosnący w Polsce trend rozwoju sektora prywatnych domów studenckich (PBSA).

Lokalizacja na terenach poprzemysłowych

Inwestycja ma powstać w strategicznym punkcie miasta, na terenach zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowej, pomiędzy historycznymi zakładami Pafawagu a ogródkami działkowymi. To obszar o dużym potencjale rewitalizacyjnym, który dzięki tak dużej skali projektu mógłby zyskać zupełnie nowe oblicze urbanistyczne.

Formalnym krokiem potwierdzającym realność planów jest fakt, że deweloper nabył już potrzebne działki od Wrocławskiego Parku Technologicznego. Posiadanie gruntu jest kluczowym warunkiem do rozpoczęcia dalszych procedur administracyjnych.

Plany na najbliższą przyszłość

Projekt jest na bardzo wczesnym etapie. Jak deklaruje inwestor, kluczowym celem na najbliższe miesiące jest przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Firma zamierza uzyskać decyzję administracyjną jeszcze w 2026 roku. Dopiero po tym kroku będzie można mówić o bardziej konkretnych harmonogramach realizacji, źródłach finansowania czy wyborze generalnego wykonawcy.

Skala i rozmach projektu stawiają przed deweloperem liczne wyzwania, od zapewnienia finansowania, przez skomplikowany proces administracyjny, po weryfikację popytu na tak dużą powierzchnię biurową na lokalnym rynku. Jednak sama zapowiedź tak dużej inwestycji wysokościowej poza Warszawą jest ważnym sygnałem dla całej branży nieruchomości w Polsce.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI --- https://www.propertydesign.pl/architektura/104/najwyzszy_wiezowiec_w_ue_moze_powstac_w_polsce_w_ramach_kompleksu_stanie_az_siedem_wiez,54429.html