Nowe centrum usługowe w Gdyni. Allcon buduje przy Obwodnicy Trójmiasta

W gdyńskiej dzielnicy Dąbrowa, na terenie osiedla Nowa Dąbrowa, dobiega końca budowa wolnostojącego obiektu usługowego o powierzchni blisko 1300 mkw. Budynek, zlokalizowany przy ulicy Zbigniewa Kupca, ma zostać oddany do użytku wczesną jesienią 2026 roku. Projekt od początku był planowany z myślą o dwóch kluczowych funkcjach: medycznej oraz wychowawczo-oświatowej.

Inwestycja uzupełni infrastrukturę dynamicznie rozwijającego się osiedla, które w pierwszym etapie zapewni mieszkania dla około 1000 osób. Nowy budynek ma odpowiadać na potrzeby nie tylko mieszkańców Nowej Dąbrowy, ale także sąsiednich osiedli oraz osób korzystających z pobliskiej Obwodnicy Trójmiasta.

Budynek z funkcją medyczną i certyfikatem BREEAM

W nowym obiekcie przestrzeń przeznaczona na działalność medyczną zajmie ponad 750 mkw., a funkcje wychowawczo-oświatowe – prawie 600 mkw. Naturalne ukształtowanie terenu pozwoliło na zaprojektowanie niezależnych wejść do obu części, co ma zapewnić komfort i sprawną organizację ruchu.

Szczególną uwagę poświęcono strefie medycznej, którą dostosowano do wymagań placówki ochrony zdrowia. Projekt uwzględnia m.in. specjalny podjazd dla karetek, co ułatwi dostęp służbom ratunkowym. Dodatkowymi atutami budynku są niezależne centrale wentylacyjne dla poszczególnych stref oraz duże przeszklenia z możliwością otwierania fragmentów witryn. Inwestor podkreśla, że istnieje możliwość indywidualnej aranżacji wnętrz zgodnie z potrzebami przyszłego najemcy.

Obiekt już na etapie projektowym uzyskał międzynarodowy certyfikat BREEAM Interim w kategorii New Construction: Retail na poziomie Excellent. Wysoki wynik – 75,4 proc. – potwierdza realizację inwestycji zgodnie z najwyższymi standardami ekologicznymi i użytkowymi.

Nowa Dąbrowa jako wielofunkcyjny projekt miejski

– Nowa Dąbrowa to osiedle, które nazywamy „22. dzielnicą Gdyni” ze względu na znaczącą skalę i różnorodność funkcji. To projekt, który wciąż się rozwija. Są tu mieszkania, nowoczesne usługi, powstanie ulica handlowa oraz plac miejski. Budynek, który za kilka miesięcy zostanie oddany do użytkowania z pewnością będzie służyć nie tylko mieszkańcom inwestycji, ale także całemu Trójmiastu, chociażby z uwagi na sąsiedztwo innych osiedli oraz bliskość Obwodnicy Trójmiasta – zapowiada Ewa Orlik, kierownik Działu Komercjalizacji Allcon.

Osiedle systematycznie zyskuje nową infrastrukturę. W parterach budynków mieszkalnych zaplanowano łącznie 24 lokale usługowe, z których część już funkcjonuje. Nowy, dedykowany budynek medyczno-edukacyjny jest kolejnym krokiem w tworzeniu samowystarczalnej przestrzeni miejskiej.

Dobra komunikacja kluczem do atrakcyjności inwestycji

Jednym z głównych atutów Nowej Dąbrowy jest jej lokalizacja. Osiedle położone jest w południowej części Gdyni, zaledwie 500 metrów od wjazdu na drogę ekspresową, co zapewnia sprawną komunikację z całym Trójmiastem. Umożliwia to także szybki dojazd do pobliskich miejscowości, takich jak Żukowo, Chwaszczyno czy Bojano.

Dojazd na lotnisko zajmuje stąd około 20 minut, a bliskość głównych tras aglomeracyjnych ułatwia podróże w kierunku Kaszub czy Warszawy. Uzupełnieniem infrastruktury drogowej są linie autobusowe obsługujące osiedle oraz rozbudowana sieć ścieżek rowerowych, łączących dzielnicę z terenami zielonymi i centrum Gdyni.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

