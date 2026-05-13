Nowy hotel w centrum Kalisza. 102 pokoje w jazzowym stylu

Sieć B&B Hotels otworzyła nowy obiekt w Kaliszu. B&B HOTEL Kalisz Centrum oferuje 102 pokoje i może przyjąć jednocześnie ponad 220 gości. Za projekt wnętrz odpowiada pracownia architektoniczna Tremend, która postawiła na koncepcję silnie osadzoną w lokalnej tożsamości kulturalnej miasta.

Gigantyczny hotel Gołębiewski w Pobierowie

Jazzowa inspiracja kluczem do projektu wnętrz w Kaliszu

Koncepcja aranżacji hotelu bezpośrednio nawiązuje do jazzowego dziedzictwa Kalisza, miasta znanego z organizacji Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych. Architekci z pracowni Tremend świadomie odeszli od standardowego, funkcjonalnego schematu, aby stworzyć przestrzeń z unikalnym charakterem. Celem było połączenie komfortu z emocjami i historią miejsca.

Najbardziej wyrazistym elementem designu jest lada recepcyjna, stylizowana na klawiaturę fortepianu. Motywy muzyczne pojawiają się również w innych częściach wspólnych, gdzie zastosowano miękkie linie, geometryczne formy i detale nawiązujące do instrumentów. Kolorystyka wnętrz, oparta na odcieniach bordo i zieleni przełamanych ciepłym drewnem, oraz nastrojowe oświetlenie mają przywodzić na myśl atmosferę kameralnego klubu jazzowego.

Funkcjonalność połączona z lokalną tożsamością

Jak podkreślają twórcy, projekt miał na celu nie tylko stworzenie estetycznych wnętrz, ale także przestrzeni, która stanie się naturalną częścią miasta. Inwestycja oprócz bazy noclegowej oferuje także zaplecze w postaci sali śniadaniowej, kameralnej przestrzeni konferencyjnej oraz czynnego przez całą dobę B&B Shop z napojami i przekąskami.

- To był dla nas bardzo ważny projekt i zarazem niezwykle inspirująca przygoda. Chcieliśmy stworzyć miejsce wyjątkowe, które będzie miało własną atmosferę i opowieść, a jednocześnie stanie się naturalną częścią miasta. Kalisz ma niesamowitą muzyczną energię, co staraliśmy się uchwycić w tworzonej przestrzeni. Przy tym zwracaliśmy uwagę na funkcjonalny charakter obiektu. Mamy ogromną nadzieję, że goście, którzy będą odwiedzać hotel, będą chcieli tu wracać nie tylko ze względu na komfort i liczne udogodnienia, ale też emocje, które daje to miejsce - mówi Magdalena Federowicz-Boule, Architekt, Prezes i Dyrektor Kreatywna Tremend.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

