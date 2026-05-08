Nowe centrum logistyczne dla Toyota Logistics Services Poland

W Warszawie rusza budowa nowego centrum logistycznego dla Toyota Logistics Services Poland. Obiekt będzie realizowany w formule BTS w ramach kompleksu City Logistics Warsaw Airport IV. Docelowa powierzchnia wyniesie 20 tys. mkw. i będzie przeznaczona na cele magazynowo-logistyczne oraz zaplecze biurowo-socjalne. Prace rozpoczną się jeszcze w maju, a zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec 2027 roku.

Firma przeniesie swoją działalność z dotychczasowej lokalizacji wraz z zespołem pracowników, zachowując ciągłość operacyjną. Nowy obiekt będzie większy i nowocześniejszy od obecnego. Warszawskie centrum logistyczne będzie koncentrować się przede wszystkim na obsłudze polskiego rynku.

Obiekt dopasowany do potrzeb najemcy

Obiekt został w pełni dopasowany do potrzeb najemcy. Zaplanowano odpowiedni układ i proporcje hali, co pozwoli na optymalne prowadzenie procesów logistycznych oraz budowę antresoli o powierzchni 4 tys. mkw. Ponadto przewidziano wydzieloną strefę do bezpiecznego przechowywania produktów wrażliwych.

Pompy ciepła typu powietrze–powietrze oraz system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to rozwiązania, które mają wspierać zwiększenie efektywności energetycznej obiektu.

Projekty BTS zyskują na znaczeniu

Ponieważ deweloperzy budują dziś mniej magazynów bez zabezpieczonych najemców, coraz większe znaczenie zyskują projekty realizowane pod konkretne firmy. Coraz częściej umowy najmu podpisywane są już na etapie budowy, co pozwala lepiej dopasować obiekt do wymagań operacyjnych i technicznych przyszłych użytkowników.

Atuty lokalizacji na południu Warszawy

Wybór lokalizacji nowego centrum nie był przypadkowy. City Logistics Warsaw Airport IV to miejski park przemysłowy położony w południowej części Warszawy. Jednym z głównych atutów tej lokalizacji jest bliskość obecnej siedziby Toyota Logistics Services Poland. Dodatkowo park zapewnia dogodny dostęp do głównych tras komunikacyjnych oraz lotniska.

Warszawski rynek magazynowy pozostaje największym w Polsce. W ubiegłym roku wygenerował ponad 1,4 mln mkw. popytu brutto, co odpowiada niemal 21% całkowitego zapotrzebowania w kraju.

W procesie wyboru lokalizacji i negocjacji warunków najmu firmie doradzała JLL.

Panattoni z doświadczeniem we współpracy z Toyotą

Za realizację inwestycji odpowiada Panattoni, które ma już doświadczenie we współpracy z marką Toyota w regionie CEE. Wcześniej deweloper dostarczył centrum dla Toyota Material Handling CZ o powierzchni blisko 14 tys. mkw. w Panattoni Business Park Zdice. Podobnie jak warszawski projekt, obiekt został zrealizowany w formule BTS i połączył funkcje magazynowe, serwisowe, demonstracyjne oraz biurowe.

Źródło: Panattoni

