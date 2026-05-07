Kluczowa inwestycja drogowa w Świętokrzyskiem gotowa. Łączy strefę przemysłową z trasą S7

Od popołudnia 7 maja 2026 roku kierowcy mogą korzystać z całej, blisko 12-kilometrowej obwodnicy Wąchocka w województwie świętokrzyskim. Do użytku oddany został drugi, ponad 7-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi krajowej nr 42. Tym samym zakończyła się kluczowa inwestycja drogowa, która usprawni komunikację między Skarżyskiem-Kamienną a Starachowicami.
Pierwszy fragment nowej trasy, o długości 4,3 km, został otwarty w grudniu 2025 roku. Obejmował on odcinek od skrzyżowania w Wielkiej Wsi do granicy Starachowic, stanowiąc bezpośrednie obejście samego Wąchocka. Uruchomiono wówczas także sygnalizację świetlną na wjeździe do Starachowic.
Finalny odcinek otwarty po dodatkowych pracach geologicznych
Udostępniony dziś fragment o długości 7,4 km, biegnący od Skarżyska-Kamiennej do Wielkiej Wsi, wymagał dodatkowych prac zabezpieczających. W trakcie realizacji inwestycji konieczne było wzmocnienie podłoża ze względu na występujące w tym rejonie zjawiska krasowe. Po przerwie zimowej wykonawca zakończył układanie nawierzchni, montaż barier i oznakowania, uzyskując pozwolenie na użytkowanie.
Wraz z otwarciem trasy głównej uruchomiono stałą organizację ruchu oraz nowe sygnalizacje świetlne – na skrzyżowaniu z drogą powiatową w Parszowie oraz ze starym przebiegiem DK42 w Wielkiej Wsi. Prace wykończeniowe będą jeszcze prowadzone poza jezdniami głównymi, m.in. na drogach dojazdowych.
Nowa infrastruktura drogowa i zielony most dla zwierząt
Inwestycja, zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”, objęła budowę dwujezdniowej drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o łącznej długości 11,7 km. W ramach projektu powstało 11 obiektów mostowych, cztery skrzyżowania oraz drogi dojazdowe obsługujące przyległe tereny. Trasa omija Parszów od północy, a Wąchock od południa.
Największym obiektem inżynieryjnym jest górne przejście dla dużych zwierząt, tzw. zielony most, który wybudowano na leśnym odcinku obwodnicy. Ma on na celu zapewnienie swobodnej migracji dzikiej fauny i minimalizację wpływu drogi na lokalny ekosystem.
Co obwodnica oznacza dla regionu i inwestorów?
Uruchomienie pełnej obwodnicy Wąchocka ma strategiczne znaczenie dla południowej części województwa świętokrzyskiego. Przede wszystkim wyprowadza uciążliwy ruch tranzytowy z historycznego centrum Wąchocka, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa, jakości życia mieszkańców i obsługę ruchu turystycznego.
Z perspektywy gospodarczej, inwestycja znacząco skraca czas przejazdu drogą krajową nr 42. Tworzy ona sprawne połączenie między drogą ekspresową S7 w Skarżysku-Kamiennej a Starachowicką Strefą Przemysłową. Lepsza dostępność komunikacyjna strefy podnosi jej atrakcyjność inwestycyjną. Trasa ułatwia także transport w kierunku drogi krajowej nr 9, prowadzącej do Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i na Podkarpacie.
Projekt zrealizowano w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 i uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
Artykuł powstał przy wsparciu AI