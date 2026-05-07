Kluczowa inwestycja drogowa w Świętokrzyskiem gotowa. Łączy strefę przemysłową z trasą S7

Od popołudnia 7 maja 2026 roku kierowcy mogą korzystać z całej, blisko 12-kilometrowej obwodnicy Wąchocka w województwie świętokrzyskim. Do użytku oddany został drugi, ponad 7-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi krajowej nr 42. Tym samym zakończyła się kluczowa inwestycja drogowa, która usprawni komunikację między Skarżyskiem-Kamienną a Starachowicami.

Pierwszy fragment nowej trasy, o długości 4,3 km, został otwarty w grudniu 2025 roku. Obejmował on odcinek od skrzyżowania w Wielkiej Wsi do granicy Starachowic, stanowiąc bezpośrednie obejście samego Wąchocka. Uruchomiono wówczas także sygnalizację świetlną na wjeździe do Starachowic.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Finalny odcinek otwarty po dodatkowych pracach geologicznych

Udostępniony dziś fragment o długości 7,4 km, biegnący od Skarżyska-Kamiennej do Wielkiej Wsi, wymagał dodatkowych prac zabezpieczających. W trakcie realizacji inwestycji konieczne było wzmocnienie podłoża ze względu na występujące w tym rejonie zjawiska krasowe. Po przerwie zimowej wykonawca zakończył układanie nawierzchni, montaż barier i oznakowania, uzyskując pozwolenie na użytkowanie.

Wraz z otwarciem trasy głównej uruchomiono stałą organizację ruchu oraz nowe sygnalizacje świetlne – na skrzyżowaniu z drogą powiatową w Parszowie oraz ze starym przebiegiem DK42 w Wielkiej Wsi. Prace wykończeniowe będą jeszcze prowadzone poza jezdniami głównymi, m.in. na drogach dojazdowych.

Nowa infrastruktura drogowa i zielony most dla zwierząt

Inwestycja, zrealizowana w systemie „Projektuj i buduj”, objęła budowę dwujezdniowej drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o łącznej długości 11,7 km. W ramach projektu powstało 11 obiektów mostowych, cztery skrzyżowania oraz drogi dojazdowe obsługujące przyległe tereny. Trasa omija Parszów od północy, a Wąchock od południa.

Największym obiektem inżynieryjnym jest górne przejście dla dużych zwierząt, tzw. zielony most, który wybudowano na leśnym odcinku obwodnicy. Ma on na celu zapewnienie swobodnej migracji dzikiej fauny i minimalizację wpływu drogi na lokalny ekosystem.

Co obwodnica oznacza dla regionu i inwestorów?

Uruchomienie pełnej obwodnicy Wąchocka ma strategiczne znaczenie dla południowej części województwa świętokrzyskiego. Przede wszystkim wyprowadza uciążliwy ruch tranzytowy z historycznego centrum Wąchocka, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa, jakości życia mieszkańców i obsługę ruchu turystycznego.

Z perspektywy gospodarczej, inwestycja znacząco skraca czas przejazdu drogą krajową nr 42. Tworzy ona sprawne połączenie między drogą ekspresową S7 w Skarżysku-Kamiennej a Starachowicką Strefą Przemysłową. Lepsza dostępność komunikacyjna strefy podnosi jej atrakcyjność inwestycyjną. Trasa ułatwia także transport w kierunku drogi krajowej nr 9, prowadzącej do Ostrowca Świętokrzyskiego, Opatowa i na Podkarpacie.

Projekt zrealizowano w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 i uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Artykuł powstał przy wsparciu AI