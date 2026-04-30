Kluczowy remont na A4 w Krakowie. Obwodnica zwężona do jednego pasa na 390 dni

Architekt Jan Sikora. Siedem grzechów głównych polskich architektów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad szuka wykonawcy, który zajmie się remontem kluczowych obiektów na autostradowej obwodnicy Krakowa. Jak informuje portal rynekinfrastruktury.pl, ogłoszono przetarg na naprawę dwóch mostów w ciągu autostrady A4, zlokalizowanych nad rzeką Serafą. Wybrana firma będzie miała 390 dni na realizację całego zadania, co oznacza, że kierowców czekają długotrwałe utrudnienia na jednym z najważniejszych odcinków drogowych w regionie.

Inwestycja dotyczy obiektów znajdujących się w 425+798 kilometrze autostrady A4. Jej przeprowadzenie jest konieczne ze względu na zły stan techniczny mostów. W dokumentacji wskazano na uszkodzenia wynikające z przemieszczenia się przyczółków. W efekcie doszło do zaciśnięcia dylatacji oraz zerwania jednego ze stałych łożysk, co wymaga pilnej interwencji budowlanej. Zakres prac obejmie przebudowę po jednym przyczółku na każdej z dwóch jezdni autostrady.

Organizacja ruchu i spodziewane utrudnienia

Remont będzie wiązał się ze znaczącymi zmianami w organizacji ruchu, które potrwają ponad rok. Zgodnie z planem, na czas prowadzenia prac jedna z nitek autostrady zostanie całkowicie zamknięta. Cały ruch, w obu kierunkach, zostanie przełożony na drugi, równoległy most. Do jego obsługi zostaną wybudowane tymczasowe przejazdy, tzw. przewiązki, między jezdniami.

Oznacza to, że kierowcy poruszający się autostradową obwodnicą Krakowa będą mieli do dyspozycji po jednym pasie w każdym kierunku. Biorąc pod uwagę ogromne natężenie ruchu na tym odcinku, który jest kluczowy zarówno dla tranzytu, jak i dla codziennych dojazdów w aglomeracji, należy spodziewać się regularnych zatorów i spowolnień.

Warunki przetargu i harmonogram

Termin składania ofert w postępowaniu wyznaczono na 15 maja. Należy jednak podkreślić, że nie jest to data rozpoczęcia prac budowlanych. Po tym terminie GDDKiA rozpocznie analizę złożonych propozycji, wybierze najkorzystniejszą, a następnie podpisze umowę z wykonawcą. Dopiero po zakończeniu tych procedur ekipy budowlane wejdą na plac budowy.

Przy wyborze wykonawcy zamawiający będzie kierował się kilkoma kryteriami. Największą wagę, bo aż 60%, ma cena. Pozostałe punkty zostaną przyznane za skrócenie terminu realizacji zadania (20%) oraz za skrócenie okresu gwarancji jakości (20%). Co istotne, zamówienie nie zostało podzielone na części, co oznacza, że jeden podmiot będzie odpowiedzialny za całość prac na obu mostach.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

