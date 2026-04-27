Wielka inwestycja w Gdańsku. Łączny koszt odnowy twierdzy sięgnie 50 mln zł

Muzeum Gdańska pozyskało ponad 12,2 mln zł unijnego dofinansowania na kolejny etap rewaloryzacji Twierdzy Wisłoujście. Projekt, którego całkowita wartość przekroczy 20,5 mln zł, ma na celu kompleksowe zagospodarowanie zabytkowego terenu i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, informuje portal propertydesign.pl. Prace zaplanowano do połowy 2029 roku.

Decyzję o przyznaniu dotacji z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 podjęła Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskane środki stanowią kluczowy element montażu finansowego dla inwestycji, która jest jednym z priorytetów Muzeum Gdańska.

Skala inwestycji i harmonogram prac

Najnowszy etap rewaloryzacji obejmie rozległy obszar o powierzchni około 180 tys. mkw. Celem jest nie tylko zabezpieczenie historycznej substancji, ale również wprowadzenie nowych funkcji, które poprawią komfort zwiedzania i wzbogacą ofertę kulturalną. Zgodnie z założeniami, wszystkie prace budowlane i aranżacyjne mają zakończyć się w ciągu najbliższych pięciu lat.

Dyrektor Muzeum Gdańska, Waldemar Ossowski, podkreśla, że jest to ważny moment dla całej społeczności, wpisujący się w symboliczną odbudowę miasta. Inwestycja ma przywrócić historycznemu obiektowi dawną świetność i w pełni wykorzystać jego potencjał.

Co zmieni się na terenie twierdzy?

Jedną z najbardziej wyczekiwanych i symbolicznych zmian będzie odtworzenie historycznego hełmu wieży, który zostanie zrekonstruowany na podstawie archiwalnej dokumentacji z XVIII wieku. To kluczowy element, który przywróci twierdzy jej historyczną sylwetę, widoczną w panoramie Gdańska.

W ramach projektu powstanie także nowoczesne Centrum Obsługi Zwiedzających. W jego wnętrzu znajdą się nowe przestrzenie wystawiennicze i warsztatowe. Jedną z głównych atrakcji ma być ponad 3-metrowy model okrętu z XVII wieku, który stanie się centralnym punktem ekspozycji.

Wieloetapowe finansowanie o dużej wartości

Obecna dotacja w wysokości ponad 12,2 mln zł to kolejny zastrzyk finansowy dla wieloletniego programu odnowy zabytku. Warto przypomnieć, że to nie pierwsze środki pozyskane na ten cel. W poprzednich latach Muzeum Gdańska zabezpieczyło finansowanie w formie dwóch pożyczek rewitalizacyjnych.

W 2020 roku instytucja otrzymała 12,5 mln zł, a rok później kolejnych blisko 15 mln zł. Łącznie z najnowszym grantem, suma środków przeznaczonych na rewaloryzację Twierdzy Wisłoujście w ostatnich latach zbliża się do 50 mln zł, co pokazuje skalę i strategiczne znaczenie tego przedsięwzięcia dla miasta.

Historyczny zabytek z nowym potencjałem

Twierdza Wisłoujście jest jednym ze stu Pomników Historii w Polsce, co podkreśla jej unikalną rangę w skali kraju. Realizowana inwestycja ma na celu nie tylko ochronę cennego dziedzictwa, ale również jego adaptację do współczesnych potrzeb turystyki kulturowej. Kompleksowa rewaloryzacja ma znacząco zwiększyć liczbę odwiedzających i wzmocnić pozycję Gdańska na mapie najważniejszych destynacji turystycznych w regionie.

Po zakończeniu prac w 2029 roku Twierdza Wisłoujście zaoferuje zwiedzającym zupełnie nową jakość, łącząc historyczny charakter miejsca z nowoczesną infrastrukturą i bogatym programem edukacyjnym. Dla rynku nieruchomości turystycznych i sektora hotelarskiego w Gdańsku oznacza to pojawienie się kolejnego, silnego magnesu przyciągającego gości z Polski i zagranicy.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

