Wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) uruchomił przetarg na remont czterech odcinków dróg krajowych na Dolnym Śląsku, informuje portal rynekinfrastruktury.pl. Postępowanie dotyczy kluczowych dla regionu tras — DK12, DK35 oraz DK94. Łącznie modernizacją objętych zostanie blisko 3,6 kilometra nawierzchni, co ma bezpośrednio wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży.

Inwestycja została podzielona na cztery odrębne zadania, co pozwala na udział w przetargu firmom o różnym potencjale wykonawczym. Potencjalni wykonawcy mogli składać swoje oferty do 6 maja.

Które odcinki dróg przejdą remont?

Pakiet prac obejmuje fragmenty trzech ważnych dróg krajowych. Pierwsze zadanie dotyczy drogi DK12 na ponad kilometrowym odcinku między miejscowościami Dankowice a Nielubia. Druga część przetargu skupia się na drodze DK35 w Marcinowicach, gdzie zaplanowano remont na długości około 320 metrów.

Najwięcej prac przewidziano na drodze krajowej nr 94, często stanowiącej alternatywę dla autostrady A4. Tutaj GDDKiA zamierza wyremontować dwa odcinki. Pierwszy, o długości około 850 metrów, zlokalizowany jest między Krzywą a Jerzmanowicami. Drugi, najdłuższy fragment, liczy blisko 1,4 kilometra i połączy Studnicę z Gniewomirowicami.

Technologia i zakres prac

Planowane roboty to nie tylko standardowa wymiana wierzchniej warstwy asfaltu. Zakres prac jest znacznie szerszy i obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wymianę jej warstw konstrukcyjnych. Co istotne, podłoże ma zostać wzmocnione za pomocą nowoczesnej siatki syntetycznej, co ma na celu zwiększenie trwałości i nośności drogi.

Wykonawcy będą również odpowiedzialni za wzmocnienie i odtworzenie poboczy, wykonanie zjazdów oraz wprowadzenie nowego oznakowania poziomego. Tak kompleksowe podejście ma zapewnić, że odnowione fragmenty będą służyć kierowcom przez wiele lat bez konieczności kolejnych, doraźnych napraw.

Polecamy: PKP dostanie ponad 155 mln zł. Te trzy dworce czeka rewolucja!

Jakość równie ważna jak cena

Ciekawym aspektem przetargu są kryteria oceny ofert. Chociaż cena wciąż pozostaje głównym czynnikiem (60% wagi), to aż 40% punktów można uzyskać za zaoferowany okres gwarancji. Taki podział świadczy o tym, że zamawiający przykłada dużą wagę nie tylko do kosztu, ale również do jakości i trwałości wykonanych prac. To sygnał dla rynku, że GDDKiA oczekuje rozwiązań o jak najdłuższej żywotności, co w perspektywie długoterminowej ogranicza koszty utrzymania infrastruktury.

Choć są to punktowe remonty, ich znaczenie dla lokalnej gospodarki jest nie do przecenienia. Poprawa stanu technicznego nawet krótkich odcinków dróg krajowych przekłada się na płynniejszy transport towarów, lepszą dostępność komunikacyjną mniejszych miejscowości i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej przyległych terenów. Dla lokalnych firm to mniejsze koszty logistyczne, a dla mieszkańców — większe bezpieczeństwo i komfort codziennych dojazdów.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI