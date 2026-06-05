Firma Dekpol Budownictwo zrealizuje Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie pod Włocławkiem. Wartość projektu zleconego przez Starostwo Powiatowe we Włocławku przekracza 130 milionów złotych netto, co czyni go jedną z największych inwestycji publicznych w regionie. Nowy, wielofunkcyjny kompleks ma stać się centrum aktywności sportowej i rekreacyjnej dla mieszkańców całego powiatu.

Inwestycja zlokalizowana będzie przy ul. Szybowcowej na terenie gminy Włocławek. Zamówienie obejmuje również opracowanie projektów wykonawczych zadania w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy przygotowany przez PAS Pracownię Architektoniczną Mariusza Szczuraszka.

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Co powstanie w ramach wielofunkcyjnego kompleksu sportowego?

Powierzchnia całkowita budynków kubaturowych wyniesie blisko 11 000 m². Głównym elementem tej części będzie dwukondygnacyjny budynek krytej pływalni, której powierzchnia lustra wody przekroczy 1 100 m². W jego wnętrzu znajdzie się strefa sportowa z ruchomymi dnami niecek basenowych, rozbudowana część rekreacyjna, strefa SPA i zjeżdżalnie wodne. Kompleks uzupełnią budynek sanitarno-szatniowy oraz obiekty techniczne.

Integralną częścią projektu będą hale sportowe z pneumatycznymi zadaszeniami sezonowymi, które zajmą ponad 12 000 m². Pod nimi znajdzie się pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, boiska do piłki plażowej oraz korty tenisowe z trybunami dla publiczności. Projekt przewiduje także zewnętrzne boiska, siłownię terenową i rozbudowaną infrastrukturę parkingową. Całość ma być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Największa inwestycja w historii powiatu i ważny kontrakt dla wykonawcy

– Cieszę się, że największą inwestycję w historii Powiatu Włocławskiego zrealizuje firma posiadająca bogate doświadczenie zarówno w realizacji dużych przedsięwzięć budowalnych, jak i obiektów sportowych oraz basenowych. Jestem przekonany, że dzięki dobrej współpracy uda nam się stworzyć nowoczesny kompleks, który będzie odpowiadał na potrzeby mieszkańców i stanie się miejscem aktywności, integracji oraz rozwoju sportu w naszym powiecie. To inwestycja, która będzie służyć lokalnej społeczności przez wiele lat – mówi Roman Gołębiewski, Starosta Włocławski.

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Nowoczesne technologie i rozwiązania proekologiczne w projekcie

Projekt zakłada zastosowanie szeregu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W obiekcie wykorzystana zostanie m.in. instalacja fotowoltaiczna, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz system kogeneracji. Zaawansowana technologia wody basenowej będzie oparta na systemie odzysku wód popłucznych z wykorzystaniem membran ceramicznych.

– To już kolejne zadanie inwestycyjne w naszym portfolio dotyczące projektów realizowanych w ramach obszaru infrastruktury sportowej. Zrealizujemy zaawansowany technologicznie multifunkcyjny obiekt, w skład którego wchodzą m.in. kryta pływalnia ze strefą sportową wyposażoną w ruchome dna niecek: basenu sportowego oraz basenu nauki do pływania, rozbudowana część rekreacyjna, strefa SPA, zjeżdżalnie wodne, boisko piłkarskie i boiska do piłki plażowej, korty tenisowe wraz z wysokospecjalistycznym zapleczem technicznym. PCSiR to także wiele innych atrakcji, które będą służyły w szczególności rodzinom z dziećmi, młodzieży, klubom sportowym oraz profesjonalnym zawodnikom – mówi Dawid Osmólski, Dyrektor Sprzedaży Dekpol Budownictwo.

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Źródło: Dekpol

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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