Historyczne checze rybackie w Jelitkowie przejdą rewitalizację

Gdańskie Nieruchomości rozstrzygnęły przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji zabytkowych checzy rybackich w Jelitkowie. Za projekt odpowiadać będzie warszawska firma STUDIUM Sp. z o. o., która złożyła ofertę o wartości 1 066 410,00 zł. Umowa z wykonawcą ma zostać podpisana 4 sierpnia 2026 r., a na przygotowanie kompletnej dokumentacji firma będzie miała 325 dni.

Inwestycja dotyczy jednego z najbardziej charakterystycznych śladów dawnej osady rybackiej przy ulicy Bałtyckiej. Zespół historycznych budynków, z których najstarszy pochodzi z 1884 roku, jest wpisany do rejestru zabytków od końca lat 80. XX wieku. Wybór projektanta to kluczowy krok w procesie przywrócenia obiektom dawnego blasku i nadania im nowych, komercyjnych funkcji.

– Zabytkowe checze przy ul. Bałtyckiej to miejsce z wyjątkową historią i ogromnym potencjałem. Chcemy zachować ich autentyczny charakter, jednocześnie nadając im nowe życie. Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej otwiera kolejny etap przygotowań do realizacji tej ważnej inwestycji – mówi Emilia Lodzińska, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju przestrzennego i mieszkalnictwa.

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Nowe funkcje usługowe zamiast mieszkań

Projekt rewitalizacji obejmuje cztery budynki przy ul. Bałtyckiej (pod adresami od numeru 16 do 22 oraz od 23 do 31). Kluczową decyzją jest zmiana sposobu ich użytkowania. Ze względu na konstrukcję, która nie pozwala na dostosowanie obiektów do współczesnych standardów budownictwa mieszkaniowego, checze zostaną przeznaczone wyłącznie na cele usługowe.

W odnowionych budynkach planuje się uruchomienie lokali gastronomicznych, handlowych oraz pracowni warsztatowych. Przestrzeń ma być również dostępna dla lokalnych inicjatyw społecznych. Ostateczne przeznaczenie poszczególnych obiektów zostanie doprecyzowane na etapie prac projektowych, po dokładnej analizie ich stanu technicznego i możliwości adaptacyjnych.

Co obejmie kompleksowy remont i renowacja budynków?

Zamówienie na dokumentację projektową przewiduje kompleksowy zakres prac. Obejmuje on nie tylko remont i renowację, ale także przebudowę, termomodernizację oraz pełne zagospodarowanie terenu wokół historycznych chat. Projekt musi uwzględniać wytyczne konserwatora zabytków, aby zachować historyczne detale i autentyczny charakter zespołu.

Renowacja zakłada m.in. zabezpieczenie konstrukcji budynków, ich ocieplenie oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Prace obejmą również remont dachów oraz wymianę lub odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej. Wewnątrz powstaną nowe instalacje: grzewcza, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna i elektryczna. Całość zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Artykuł powstał przy wsparciu AI

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