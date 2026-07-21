Historyczne dworce na Pomorzu Zachodnim przejdą metamorfozę

Polskie Koleje Państwowe S.A. rozpoczynają modernizację dwóch zabytkowych dworców w województwie zachodniopomorskim. Obiekty w Stargardzie i Międzyzdrojach przejdą kompleksową przebudowę, a prace projektowe startują jeszcze w tym roku. Inwestycja w Stargardzie zyskała już dofinansowanie ze środków unijnych.

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Modernizacja w Międzyzdrojach z poszanowaniem historii

W nadmorskich Międzyzdrojach PKP ogłosiły przetarg na wybór pracowni, która zaprojektuje przebudowę zabytkowego dworca. Spółka poinformowała, że 17 lipca tego roku rozpoczęło się badanie ofert złożonych przez potencjalnych wykonawców. Inwestycja jest pierwszym projektem realizowanym w regionie w ramach nowego programu „Dworce Przyjazne Pasażerom”, ogłoszonego w 2025 roku.

Projekt zakłada gruntowną przebudowę budynku oraz placu od strony wschodniej, prowadzącego na peron. Kluczowym założeniem jest pełne przystosowanie obiektu do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznych walorów architektonicznych. Zgodnie z wstępną koncepcją, parter ma pełnić funkcje związane z obsługą pasażerów, a na piętrze znajdą się pomieszczenia techniczne. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków odnowiony zostanie również budynek magazynowy.

Wokół dworca zaplanowano nową infrastrukturę, w tym chodniki, wiatę rowerową oraz miejsce na automat paczkowy. Pojawią się także nowe nasadzenia zieleni. Najstarsza, drewniana część dworca pochodzi z 1899 roku, a jego główna bryła powstawała w latach 1902-1907. Obecny, modernistyczny kształt obiekt zyskał po przebudowie w latach 30. XX wieku.

Stargard z umową na projekt i unijnym dofinansowaniem

W przypadku Stargardu prace projektowe mają już wykonawcę. 14 lipca 2026 r. PKP S.A. podpisały umowę z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. Kontrakt dotyczy modernizacji dworca wraz z dawnym budynkiem bagażowym, który jest jednym z najstarszych tego typu obiektów w Polsce – powstał w latach 1845-1846.

Inwestycja obejmie rewitalizację budynku oraz placu przydworcowego. Zmieni się nawierzchnia, uporządkowana zostanie zieleń oraz pojawią się nowe miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, Kiss & Ride oraz dla taksówek. Choć zabytkowa bryła pozostanie nienaruszona, wnętrze zostanie zaaranżowane na nowo. Zmiana układu pomieszczeń ma poprawić funkcjonalność obiektu i zwiększyć jego potencjał komercyjny pod wynajem powierzchni handlowo-usługowych. Wykorzystaniem części przestrzeni zainteresowane jest także Miasto Stargard, które zawarło w tej sprawie porozumienie z PKP.

Modernizacja dworca w Stargardzie jest prowadzona w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. 16 kwietnia tego roku PKP podpisały z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. Dzięki temu 85% kosztów kwalifikowalnych zostanie pokrytych ze środków unijnych, a pozostałe 15% w ramach dotacji celowej.

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Inwestycje dworcowe jako element rozwoju regionu

– Pomorze Zachodnie to region, który z uwagi na swoje położenie wymaga dużych i ambitnych inwestycji infrastrukturalnych i takie przedsięwzięcia są już realizowane. Obok tak ważnych projektów jak modernizacja kolejowej „Nadodrzanki” czy budowa nowego połączenia do portu Policach, które w istotny sposób zwiększają możliwości kolei w zakresie przewozu ładunków, równie istotne są inwestycje realizowane z myślą o pasażerach. Wśród nich m.in. modernizacje i remonty dworców kolejowych prowadzone przez PKP S.A. – podsumowuje minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

– Zależy nam na tym, aby pozytywne efekty metamorfozy, jaką obecnie przechodzi polska kolej, odczuwali mieszkańcy wszystkich regonów kraju. Stąd w naszym ogłoszonym w zeszłym roku programie Dworce Przyjazne Pasażerom znalazły się również obiekty z Pomorza Zachodniego. Pierwszym z nich, który zostanie zmodernizowany, będzie zabytkowy dworzec w nadmorskich Międzyzdrojach. Jednocześnie kontynuujemy wcześniej zaplanowane i rozpoczęte inwestycje – właśnie podpisaliśmy umowę z projektantem przebudowy dworca w Stargardzie – mówi Paweł Lisiewicz, członek zarządu PKP S.A. ds. rozwoju i inwestycji.

Artykuł powstał przy wsparciu AI