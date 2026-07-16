Rozmowa z Pauliną Szewczyk I Marketing w Architekturze

Szkoła podstawowa nr 409 w Warszawie z fotowoltaiką na elewacji

Rozpoczęta w styczniu 2023 r. budowa szkoły podstawowej nr 409 w Ursusie zakończyła się w 2025 r. Na rogu ul. Silnikowej i T. Hennela (oficjalny adres to ul. Silnikowa 8A) powstał nowoczesny kompleks szkolno-przedszkolny, w którym znajdzie się także przestrzeń na ogólnodostępną bibliotekę publiczną.

Latem 2024 r. zakończyła się budowa części przedszkolnej dla 150 dzieci, która rozpoczęła działalność we wrześniu tegoż roku. We wrześniu 2025 r. do użytku oddano część szkolną, w której przewidziano 83 etaty pedagogiczne i 22 etaty administracyjne.

Jeśli chodzi o budynek szkoły, nowa podstawówka jest bardzo ekologiczna. W oczy rzuca się przede wszystkim elewacja z paneli fotowoltaicznych, która pozwala ograniczyć zapotrzebowanie na energię elektryczną z zewnątrz. Zastosowano także system BMS, który daje możliwość automatycznego administrowania obiektem.

– Ogrzewanie szkoły, a latem klimatyzację pomieszczeń, zapewni 50 głębinowych pomp ciepła. Pompy ciepła zapewnią również zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową – podaje urząd dzielnicy Ursus.

Koszt inwestycji to 64,22 mln zł. Budynek zaprojektowała Pracownia Projektowa „Stanisław Konopiński”, a wykonawcą prac było konsorcjum firm PBO Śląsk Sp. z o.o. i MTM Budownictwo Sp. z o.o.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Szkoła przy skrzyżowaniu ul. Silnikowej i Hennela w Warszawie z fotowoltaiką na elewacji

Nowa szkoła w Ursusie: cicha, wygodna i dostępna

Jak zapewnia dzielnica, przy projektowaniu budynku nowej szkoły podstawowej w Ursusie uwzględniono potrzeby wszystkich uczniów, także tych z niepełnosprawnościami. Szkoła pozbawiona jest barier architektonicznych i posiada specjalnie oznakowanie dla osób niedowidzących. Zadbano też o redukcję hałasu – ściany i sufity wykonano z materiałów tłumiących dźwięki.

Szkoła przy ul. Silnikowej oferuje m.in.:

nowoczesne, w pełni wyposażone klasy szkolne,

zielone wewnętrzne patio z tarasami na trzech poziomach,

halę sportową z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, a także trybuny dla około 150 widzów,

osobną salę gimnastyczną dla klas 1-3.

Obok podstawówki powstały obiekty sportowo-rekreacyjne: wielofunkcyjne boisko, bieżnia i plac zabaw.

– Skrzydło budynku zajmie biblioteka publiczna, która służyć będzie mieszkańcom okolicznych osiedli. Znajdzie się w niej miejsce na strefę sensoryczną dla najmłodszych, pomieszczenia przeznaczone na spotkania i działalność kulturalną, a także m.in. wrzutomat z oknem zewnętrznym, który ułatwi zwrot przeczytanych książek o każdej porze dnia i nocy – podawała jeszcze przed otwarciem dzielnica.

Przejdź do galerii: Szkoła przy skrzyżowaniu ul. Silnikowej i Hennela w Warszawie z fotowoltaiką na elewacji

20