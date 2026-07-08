Przetarg na obwodnicę Sztumu rozstrzygnięty. Inwestycja za 218 mln zł wchodzi w nową fazę

Spółka Trakcja za 218,38 mln zł zbuduje obwodnicę Sztumu w ciągu drogi krajowej nr 55. To kluczowa dla regionu inwestycja, która ma wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta i poprawić płynność przejazdu. Wybór wykonawcy zamyka etap przetargowy i otwiera drogę do podpisania umowy oraz rozpoczęcia prac budowlanych.

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Wykonawca obwodnicy Sztumu wybrany spośród 13 chętnych

Postępowanie przetargowe na budowę obwodnicy Sztumu cieszyło się dużym zainteresowaniem, co potwierdza 13 złożonych ofert. Najkorzystniejszą propozycję przedstawiła spółka Trakcja, która wyceniła swoje usługi na 218,38 mln zł. Kwota ta jest o blisko 39 mln zł niższa od budżetu zamawiającego, ustalonego na poziomie 257,35 mln zł.

Wybór wykonawcy nastąpił po szczegółowej analizie dokumentacji i ocenie wszystkich propozycji zgodnie z kryteriami przetargowymi.

Umowa w III kwartale, zakończenie prac planowane na 2029 rok

Inwestycja ma już zapewnione kluczowe pozwolenie administracyjne. Wojewoda Pomorska wydała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), co umożliwia rozpoczęcie procedur związanych z przejęciem nieruchomości pod budowę trasy i wypłatą odszkodowań dla właścicieli.

Podpisanie umowy z firmą Trakcja planowane jest na III kwartał 2026 r. Od tego momentu wykonawca będzie miał 22 miesiące na realizację zadania, przy czym do czasu budowy nie będą wliczane okresy zimowe, od 16 grudnia do 15 marca. Zgodnie z tym harmonogramem, zakończenie budowy obwodnicy przewidziano na II kwartał 2029 r.

Co dokładnie obejmie nowa trasa o długości 9,9 km?

Obwodnica Sztumu zostanie zbudowana jako droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o przekroju 1x2, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Jej łączna długość wyniesie 9,9 km. Trasa rozpocznie się po północnej stronie miasta, w rejonie Parku Technologicznego, a zakończy włączeniem w istniejący przebieg drogi krajowej nr 55 za miejscowością Sztumska Wieś.

Projekt zakłada budowę sześciu skrzyżowań, 15 obiektów mostowych oraz 13 przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji powstaną również urządzenia ochrony środowiska i system odwodnienia wraz ze zbiornikami retencyjnymi. Nawierzchnia drogi zostanie przystosowana do przenoszenia obciążeń na poziomie 11,5 tony na oś.

Inwestycja w Sztumie to element większego planu drogowego na Pomorzu

Budowa obwodnicy jest częścią rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. To kolejna tego typu inwestycja w województwie pomorskim. Od 2022 r. kierowcy korzystają już z obwodnicy Brzezia w ciągu DK25.

W przygotowaniu są także kolejne projekty. W III kwartale 2026 r. planowane jest podpisanie umowy na projekt i budowę obwodnicy Starogardu Gdańskiego (DK22), a w IV kwartale ma zostać ogłoszony przetarg na obwodnicę Człuchowa (DK22 i DK25). Z kolei obwodnica Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21 jest przewidziana do realizacji w latach 2027-2031.

Artykuł powstał przy wsparciu AI