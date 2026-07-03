Kluczowa inwestycja dla Piły zakończona

W Pile zakończył się jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych ostatnich lat. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Piła–Gładyszewo dobiegła końca, a odbiór końcowy inwestycji miał miejsce w maju tego roku. Projekt, którego koszt wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniósł 7,4 mln zł, został zrealizowany ze znaczącym wsparciem zewnętrznym – aż 98% środków pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Jak informuje lokalny serwis 7dni.pila.pl, powołując się na dane z Urzędu Miasta, przedsięwzięcie to było kluczowym elementem większego zadania, jakim jest "Budowa spójności komunikacyjnej północno-zachodniej strefy przemysłowej w Pile – II etap". Co istotne, prace udało się sfinalizować znacznie przed terminem zakładanym w "Raporcie o stanie miasta Piły", który przewidywał zakończenie robót w pierwszej połowie 2026 roku.

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Technologia XXI wieku i zielona energia

Sercem inwestycji jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Stacja została wyposażona w zaawansowany system filtracji i dezynfekcji, który ma zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo dostarczanej wody. To jednak nie wszystko – projektanci postawili na ekologię i efektywność energetyczną.

Obiekt przeszedł gruntowną termomodernizację, a na jego dachu zainstalowano własną instalację fotowoltaiczną. W połączeniu z energooszczędnymi urządzeniami, stacja ma być nie tylko niskoemisyjna, ale również tania w eksploatacji. Całość została zintegrowana z systemem zdalnego monitoringu, który pozwala na stały nadzór nad pracą obiektu z centralnej Stacji Uzdatniania Wody Wałecka.

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Impuls dla rozwoju gospodarczego

Modernizacja SUW Gładyszewo ma znaczenie wykraczające poza zapewnienie wody dla gospodarstw domowych. To strategiczny ruch, który ma na celu uatrakcyjnienie północno-zachodniej strefy przemysłowej Piły. Dostęp do stabilnej i wydajnej infrastruktury wodociągowej jest jednym z kluczowych czynników, które biorą pod uwagę potencjalni inwestorzy przy wyborze lokalizacji dla swoich fabryk i centrów logistycznych.

W ramach projektu zadbano również o kompleksowe przygotowanie terenu. Wybudowano nową drogę dojazdową do stacji oraz przeprowadzono pełny rozruch technologiczny, co gwarantuje gotowość obiektu do obsługi rosnącego zapotrzebowania dynamicznie rozwijającej się części miasta.

Artykuł napisany przy wsparciu AI

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