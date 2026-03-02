Rusza przetarg na modernizację zapory w Jarnołtówku

Wody Polskie uruchomiły przetarg na modernizację zapory na Złotym Potoku w Jarnołtówku. Inwestycja o wartości przekraczającej 20 milionów złotych to bezpośrednia odpowiedź na wnioski z ekspertyzy technicznej, przeprowadzonej po powodzi z września 2024 roku. Choć obiekt spełnił swoją rolę, pracował wówczas w ekstremalnych warunkach, osiągając 100% napełnienia i tracąc możliwość dalszej regulacji odpływu.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach podkreśla, że obecny stan korpusu zapory jest dostateczny, a sama konstrukcja pozostaje szczelna. Planowane prace mają jednak charakter prewencyjny i strategiczny – ich celem jest znacząca poprawa parametrów technicznych i zwiększenie marginesu bezpieczeństwa na przyszłość.

Co obejmie remont zapory na Złotym Potoku?

Zadanie zostanie zrealizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj", co oznacza, że wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej, jak i za przeprowadzenie prac budowlanych. Zakres modernizacji jest szeroki i koncentruje się na najważniejszych elementach konstrukcji.

Prace skupią się przede wszystkim na uszczelnieniu ziemnego korpusu zapory i naprawę jej betonowej części przelewowo-upustowej, co ma zagwarantować pełną wytrzymałość konstrukcji. Kluczowa będzie wymiana mechanizmów regulujących przepływ wody na nowe, bardziej precyzyjne i niezawodne. Całość dopełni nowoczesny system czujników, który przekształci zaporę w obiekt inteligentny, pozwalając na stały monitoring jej stanu i wczesne wykrywanie jakichkolwiek nieprawidłowości.

Kiedy rozpocznie się remont zapory w Jarnołtówku?

Potencjalni wykonawcy mogą składać swoje oferty do 16 marca. Zgodnie z założeniami inwestora, cały proces – od projektu po finalne roboty budowlano-montażowe – ma potrwać zaledwie 7 miesięcy i zakończyć się jeszcze w tym roku.

Inwestycja w Jarnołtówku wpisuje się w szerszą strategię wzmacniania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w całej Polsce.

