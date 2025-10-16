Zbiornik w Stroniu Śląskim został tymczasowo zabezpieczony. Pełni funkcję zabezpieczającą mieszkańców w zakresie 1/3 pierwotnej pojemności, która przy maksymalnym piętrzeniu wynosiła 1,3 mln m3. Przebudowany zbiornik powstanie w miejscu dotychczasowego, którego przerwany wał został tymczasowo zabezpieczony z końcem marca br. Będzie to zaawansowany technologicznie obiekt w klasie i parametrach określonych na podstawie modelowania hydrologicznego oraz finalnej dokumentacji projektowej.

Tragedia, która wstrząsnęła Stroniem Śląskim

Przypomnijmy. To tu 15 września 2024 roku doszło do katastrofy budowlanej. Podczas powodzi tama pękła, a Stronie Śląskie zostało zalane.

"W niedzielę 15 września około godziny 10:35, ze względu na ciągły napór wody na konstrukcję zbiornika, doszło do rozmycia zapory ziemnej i woda przelała się przez obiekt w całkowicie niekontrolowany sposób. Zbiornik w Stroniu Śląskim był przygotowany na przepływ rzędu 70 - 80 m³/s, a przyjął falę powodziową 320 m³/s, czyli czterokrotnie większą" - cytowaliśmy komunikat spółki Wody Polskie.

Zbiornik w Stroniu jest już bezpieczny

Wody Polskie zakończyły prace zabezpieczające suchy zbiornik przeciwpowodziowy w Stroniu Śląskim na potoku Morawka 31 marca 2025 r. Roboty budowlane zostały przeprowadzone na podstawie decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 13 stycznia 2025 roku i polegały na ukształtowaniu grodzy kamienno-betonowej w formie narzutu kamiennego wzmocnionego betonem, która zabezpiecza konstrukcję zapory zbiornika.

Dzięki realizacji prac obiekt odzyskał zdolność do czasowego retencjonowania wody i przytrzymywania jej nadmiaru podczas nadejścia ewentualnej fali powodziowej w ograniczonej pojemności.

Zabezpieczanie to dopiero początek prac, jakie będą się toczyć w obrębie zbiornika Stronie Śląskie. Opracowany zostanie harmonogram rzeczowy odbudowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Morawka i wyboru optymalnego wariantu. To jednak przyszłość, a rzeczywistą fazę budowlaną w tym zakresie poprzedzi rozbiórka istniejącego obiektu.

W Stroniu Śląskim trwają również intensywne prace związane z odtworzeniem narzutu kamiennego na potoku Morawka.

Przetarg na projekt – różne warianty odbudowy

Projekt zostanie opracowany w kilku wariantach – od odbudowy istniejącej zapory, przez jej przebudowę, po możliwość wzniesienia obiektu w nowej technologii. Ostateczne rozwiązanie zostanie wytypowane po analizie technicznej. Wykonawca przygotuje także dokumentację geotechniczną, geologiczną, hydrogeologiczną oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych prac.

Kiedy powstanie nowy zbiornik w Stroniu Śląskim

Na realizację projektu Wody Polskie przewidziały lata 2026-2027. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwoleń planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie odbudowy zbiornika. Roboty budowlane szacunkowo potrwają ok. 3 lat. Mieszkańcy muszą więc poczekać przynajmniej do 2030 r. jeśli nie dłużej.

Wody Polskie zabezpieczają środki na realizację przyszłych inwestycji. Trwają też negocjacje na temat pożyczek z Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy.

źródło: Wody Polskie

MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Murowane starcie Prawdziwa cegła czy imitacje? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Zobacz największe zapory w Polsce. Oto 10 najwyższych konstrukcji. Ile wody mogą pomieścić?