Zbiornik Kostrzyca - cel i zakres inwestycji

Suchy zbiornik Kostrzyca, zlokalizowany na potoku Jedlica w gminie Mysłakowice, ma za zadanie pełnić ważną funkcję w systemie ochrony przeciwpowodziowej regionu. Jego głównym zadaniem będzie zatrzymywanie i spłaszczanie fali powodziowej, co ograniczy przepływy w dolinie Bobru i ochroni obszary Kotliny Jeleniogórskiej. Zbiornik o powierzchni około 52 hektarów osiągnie maksymalną pojemność blisko 2,8 miliona metrów sześciennych, co pozwoli na retencję wody podczas intensywnych opadów. Projekt obejmuje budowę zapory ziemnej oraz infrastruktury towarzyszącej, takiej jak drogi dojazdowe i systemy monitoringu. Według planów, inwestycja nie tylko zmniejszy ryzyko zalania domów, dróg i zakładów przemysłowych w Mysłakowicach i okolicach, ale też przyczyni się do bezpieczeństwa całej kotliny, w tym Jeleniej Góry.

Powódź 2024: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Prace przygotowawcze już ruszyły

W lipcu 2025 roku usunięto zatory z ziemi, kamieni i odpadów z potoku Jedlica, co natychmiast ograniczyło ryzyko lokalnych podtopień. Całkowity koszt projektu szacowany jest na kilkadziesiąt milionów złotych, choć dokładne dane nie są publicznie dostępne. Wcześniejsze koncepcje wskazywały na około 85 milionów złotych dla podobnych obiektów. Budowa ma potrwać kilka lat, z naciskiem na przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń administracyjnych w najbliższych miesiącach jak informują Wody Polskie. To jeden z priorytetów projektów w regionie.

Szanse na unijne dofinansowanie

Kluczowym elementem realizacji jest włączenie projektu do programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS), co otwiera drogę do znaczącego wsparcia z Unii Europejskiej. Program ten promuje inwestycje w ochronę środowiska i adaptację do zmian klimatu, idealnie pasując do celów zbiornika Kostrzyca. Dotacje unijne mogą pokryć znaczną część kosztów, co jest niezbędne wobec ograniczonego budżetu krajowego. Bez tego wsparcia budowa mogłaby być odłożona, jak to miało miejsce wcześniej – w maju 2025 roku informowano o możliwym opóźnieniu o osiem lat. Aktualnie, dzięki działaniom Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, projekt nabiera tempa, integrując się z szerszym planem ochrony dorzecza Bobru.

Zbiornik Kostrzyca - korzyści dla regionu

Inwestycja przyniesie wielorakie korzyści. Przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców przed powodziami, które historycznie niszczyły region. Zbiornik pozwoli na kontrolowane spuszczanie wody, minimalizując erozję brzegów i ochronę ekosystemów rzecznych. Dodatkowo, w okresach suszy może służyć jako rezerwuar wody, wspierając rolnictwo i turystykę w Kotlinie Jeleniogórskiej. Projekt dostosuje koryto Jedlicy do większych spływów wód, co zapobiegnie lokalnym zalaniom. W szerszym kontekście, wpisuje się w kompleksowe działania przeciwpowodziowe, w tym budowę podobnych obiektów w Karpnikach. Eksperci podkreślają, że w dobie zmian klimatu, z częstszymi ulewami, takie inwestycje są niezbędne dla zrównoważonego rozwoju regionu

Jedlica - mały, ale groźny potok w czasie ulew

Jedlica, górski potok o długości około 20 km i źródłami w Karkonoszach i dopływami z Rudaw Janowickich, staje się niebezpieczny podczas intensywnych opadów ze względu na duże spadki terenu i szybki spływ wód. Historycznie, w powodziach 1897 i 1997 roku wylała, niosąc głazy i drzewa, niszcząc mosty, domy i infrastrukturę w Kowarach oraz okolicach. Intensywne deszcze powodują gwałtowne wezbrania, potęgując także falę na Bobrze.

Murowane starcie Pompa ciepła – gruntowa czy powietrzna? MUROWANE STARCIE

Zobacz także: Zapora Solina. Zdjęcia