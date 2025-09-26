MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Palmiarnia Poznańska do remontu. Jak się zmieni?

Unikalna palmiarnia w Poznaniu służy mieszkańcom już od ponad 100 lat. Od czasu ostatniej większej przebudowy i modernizacji w latach 1982–1992 minęło już jednak dość czasu, żeby obiekt potrzebował kolejnej. Jest ona tym istotniejsza, że technologia poszła mocno do przodu i dziś możliwe jest choćby istotne ograniczenie zużycia energii, czyli obniżenie kosztów utrzymania wiekowego obiektu.

Jak informują Poznańskie Inwestycje Miejskie, przebudowa Palmiarni Poznańskiej obejmie przede wszystkim takie prace jak:

wymiana oszklenia fasad i poszycia dachów pawilonów,

dostosowanie obiektu do standardów dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

przebudowa akwarium z wielkokubaturowymi zbiornikami i kawiarni,

przebudowa budynku administracyjnego i zaplecza,

przebudowa wejścia głównego,

modernizacja instalacji,

instalacja nowych systemów automatyki budynkowej,

rewitalizacja zieleni wokół Palmiarni,

rozwiązania zwiększające retencję wody wokół budynku.

W wyniku zaplanowanych robót budowlanych poprawią się warunki życia roślin. Cenne ekosystemy będą miały zapewnioną m.in. optymalną temperaturę i wilgotność dzięki urządzeniom regulującym takie kwestie jak wentylacja czy zacienienie. Nowe oszklenie zapewni z kolei wnętrzom więcej światła, zatrzymując jednocześnie więcej ciepła w środku.

Palmiarnia Poznańska jest niezwykle cennym obiektem, który zasługuje na odpowiednią troskę. To zabytek istniejący od 1911 roku. Po wojennych zniszczeniach udało się podtrzymać kolekcję dzięki ofiarności prywatnych właścicieli. Obecnie liczy 1100 gatunków roślin egzotycznych zebranych w 10 pawilonach odpowiadającym różnym strefom klimatycznym świata. Wśród roślin są okazy, które w naturalnych siedliskach są narażone na wyginięcie. Najdłużej rosnąca roślina w Palmiarni, posadzona w latach międzywojennych oliwka europejska, przetrwała II wojnę światową. Najstarszą w kolekcji, liczącą ok. 400 lat rośliną, jest sagowiec australijski

i Autor: Wiktoria Dymarkowska Palmiarnia Poznańska przed przebudową

– podają Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Kiedy nowa Palmiarnia Poznańska będzie gotowa? Inwestycja z finansowaniem

Termin przebudowy Palmiarni Poznańskiej przez pewien czas był niepewny z uwagi na problemy z finansowaniem. W końcu jednak miastu udało się uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego 163 mln zł pożyczki. Roboty budowlane powinny ruszyć z początkiem 2026 r., a zakończyć się w 2030 r.

Remont Palmiarni Poznańskiej przeprowadzany będzie etapami. Nad inwestycją czuwać ma konserwator zabytków.

Palmiarnia ma od 15 lat status Ogrodu Botanicznego, co pozwala na wykorzystywanie kolekcji nie tylko do celów wystawienniczych, ale także naukowych i dydaktycznych. Powierzchnia obiektu to blisko 5,5 tys. m kw. Palmiarnia stanowi także dziedzictwo kulturowe, wpisane w zabytkowy układ urbanistyczny Łazarza - wraz z parkiem Wilsona została wpisana do rejestru zabytków

– podaje spółka PIM.

Przejdź do galerii: Wizualizacje nowej Palmiarni Poznańskiej