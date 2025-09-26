#Muratorogroduje: Ogrodzenie, czyli piękna granica Twojego ogrodu! Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Modernizacja Skweru Gwary Warszawskiej na Woli. Co się zmieniło?

Istniejący formalnie od 2017 r. Skwer Gwary Warszawskiej przeszedł długo wyczekiwaną modernizację. Mowa o sporym terenie na Woli pomiędzy ulicami Wolską, Młynarską, Leszno i Karolkową. Wcześniej to miejsce nie prezentowało się najlepiej – zapraszającej zieleni było dużo, ale alejki i ławki od dawna wymagały remontu. Ten po wielu perypetiach rozpoczął się wreszcie w sierpniu 2024 r. Oficjalnie odnowiony skwer otwarto 26 września 2025 r.

Zarząd Zieleni nie poprzestał jednak na zwykłym odświeżeniu skweru. Skwer Gwary Warszawskiej stał się przestrzenią pełną nie tylko zieleni, ale i atrakcji dla wszystkich grup wiekowych. Koncepcję zmian stworzyła Pracownia Architektury Krajobrazu pod kierownictwem Marty Tomasiak, zaś projekt budowlany i wykonawczy pracownia LS-Project Maciej Sikorski. W ramach modernizacji powstały liczne nowe obiekty, w tym:

dwie siłownie plenerowe,

plac zabaw,

nieduży amfiteatr,

toaleta automatyczna,

kiosk,

polana piknikowa z możliwością organizowania kina plenerowego,

przestrzeń ekspozycyjna do prezentacji sztuki.

Zaplanowano także udogodnienia dla osób z trudnościami w poruszaniu się (m.in. osób starszych czy z niepełnosprawnościami). Nie zapomniano także o nowych ławkach, koszach i nasadzeniach zieleni. Pojawi się również zwiększający bezpieczeństwo monitoring.

Ogółem opracowano podział terenu na 4 strefy. Są to:

park – zieleń, platforma na potrzeby wystaw plenerowych i strefa sportowa dla seniorów,

polana – zieleń, miejsce na pikniki i kino letnie, plac zabaw i inne atrakcje dla dzieci,

aleja – miejsce spacerów, amfiteatr oraz siłownie plenerowe,

otulina – kiosk z przekąskami, toaleta i miejsca parkingowe, np. dla foodtrucków.

Na skutek zaplanowanych zmian skwer ma na nowo stać się bijącym sercem okolicy.

– Plac był umownym centrum tej okolicy i ważnym punktem spotkań. Znajdował się tu lunapark „Wenecja", modernistyczny bar o tej samej nazwie, kino W-Z czy dom handlowy PDT – przypominał kilka lat temu burmistrz Krzysztof Strzałkowski przy okazji przygotowań do inwestycji.

i Autor: Przemysław Zańko-Gulczyński

Modernizacja Skweru Gwary Warszawskiej – aktualności

Wykonawca modernizacji – firma Sorted – rozpoczął wygradzanie teren inwestycji w poniedziałek 12 sierpnia 2024 r. Na wykonanie zadania przeznaczono 14 miesięcy. Nowy Skwer Gwary Warszawskiej otwarto 26 września 2025 r.

Burzliwa historia skweru Gwary Warszawskiej. Czekał na modernizację 7 lat

O planach modernizacji Skweru Gwary Warszawskiej urzędnicy mówili już od 2017 r. Przeprowadzono wówczas warsztaty i konsultacje społeczne. W latach 2018–2019 powstała koncepcja nowego zagospodarowania terenu. Później jednak zaczęły się kłopoty. W 2020 okazało się, że budżet inwestycji jest za mały i Zarząd Zieleni musiał wnioskować do radnych o dodatkowe środki.

W 2021 r. rozpoczęły się prace projektowe, a jako termin rozpoczęcia robót wskazano rok 2022. Pojawiły się jednak trudności formalne – już po uzyskaniu przez dzielnicę pozwolenia na budowę wszedł w życie plan miejscowy dla tego obszaru, co wymusiło pewne zmiany w projekcie. Gdy je wprowadzono i dzielnicy udało się uzyskać pozwolenie zamienne, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zgłosiło problem z kolizją inwestycji z instalacjami podziemnymi. Znów trzeba było wprowadzać zmiany w projekcie.

Te problemy potężnie opóźniły ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Udało się to w końcu na początku 2024 r., zaś kilka miesięcy później spośród 4 ofert wybrano tę najlepszą i podpisano umowę z firmą Sorted. Rozpoczęła ona prace w terenie 12 sierpnia 2024 r.

– Skwer Gwary Warszawskiej nosi swoją nazwę od 2017 roku dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Gwara Warszawska”. Projekt rewitalizacji to efekt współpracy mieszkańców, socjologów z Fundacji „Na Miejscu”, projektantów, Zarządu Zieleni i dzielnicy. Pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie urządzenia skweru odbyło się w 2017 roku, a lokalna społeczność od samego początku zaangażowała się w projekt – przypomina Urząd Dzielnicy Wola.

