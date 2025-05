Nowa Skra zachwyca i przyciąga ciekawskich. Tak zmienił się kompleks na Ochocie

Nowa Skra Warszawa. Zobacz obiekty sportowe na Ochocie po modernizacji

16:00

Zobacz galerię 41 zdjęć Autor: Szymon Starnawski Skra tuż przed otwarciem w kwietniu 2025

Otwarcie terenów rekreacyjno-sportowych Skry nastąpiło w niedzielę 27 kwietnia 2025. Boisko do rugby, bieżnia lekkoatletyczna z trybuną i zapleczem, strefy do skoków i rzutów, miejsce do gry w szachy i tereny spacerowe - to wszystko jest już gotowe przy Wawelskiej 5 w Warszawie. To pierwszy etap modernizacji.

Spis treści

Nowa Skra w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowa Skra Warszawa - wielkie otwarcie w kwietniu 2025

Kilka miesięcy temu pisaliśmy: prace budowlane na terenie Skry Warszawa przebiegają zgodnie z harmonogramem. W kwietniu 2025 wszystko jest gotowe, a miasto zaprasza na wielkie otwarcie Nowej Skry i piknik. Imprezę zaplanowano w niedzielę 27 kwietnia od godz. 10 do 14.

- To właśnie tu, na terenie przejętym w 1946 roku przez klub sportowy Skra Warszawa, powstał legendarny stadion, który pomieścił 35 000 widzów. W 1969 roku na tym stadionie położono pierwszą w Polsce tartanową bieżnię, będącą symbolem sportowego postępu i miejscem wielu lekkoatletycznych sukcesów - piszą urzędnicy. - Dziś, z nową energią i przestrzenią, wracamy do tych korzeni, gotowi na kolejne pokolenia sportowców i mieszkańców Warszawy!

Remont Skry w trzech etapach

Przypomnijmy, że prace remontowe na terenie Skry podzielono na 3 etapy:

budowa boiska obok starego stadionu - ten etap właśnie rusza - obok boiska treningowego z trybunami i zapleczem szatniowo-magazynowym, powstanie też strefa rzutów, ścieżki biegowe, boisko do rugby, siłownia plenerowa, staw i ogród deszczowy. Prace budowlane obejmą obszar niemal 13 hektarów, budowa stadionu lekkoatletycznego na 25 tys. widzów, budowa hali dla koszykarzy i siatkarzy na 6-7 tys. widzów.

- Pierwszy etap modernizacji Nowej Skry zbliża się do końca. Widoczne zmiany zaszły już także w przestrzeni parkowej łączącej się z Polem Mokotowskim – powiedziała nam we wrześniu 2024 roku Renata Kaznowska, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Jaka będzie Nowa Skra?

Tereny przy ul. Wawelskiej były zajmowane przed II wojną światową przez klub Warszawianka, a z końcem lat 40. wybudowano tam stadion na 35 tys. osób, który w 1969 dostosowano do potrzeb zawodów lekkoatletycznych. Od początku z infrastruktury sportowej korzystali warszawiacy rekreacyjnie uprawiający sport i lekkoatleci m.in. Irena Szewińska, Ludwika Chewińska, Tadeusz Ślusarski, Małgorzata Pskit, Anna Jesień, Paweł Januszewski, Tomasz Majewski oraz Anita Włodarczyk. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego taką funkcję będzie miał kompleks Nowej Skry także po wielkim remoncie.

Zrewitalizowana Skra zostanie przywrócona nie tylko sportowcom, ale też wszystkim warszawiankom i warszawiakom. Powstanie strefa rekreacyjno-sportowa otwarta na Pole Mokotowskie ze ścieżką biegową, gdzie zostaną zainstalowane terenowe urządzenia sportowe przeznaczone do rekreacyjnego uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych oraz strefa parkowa, gdzie będzie można oddać się wypoczynkowi w otoczeniu zieleni.

Na osi widokowej stadionu zaproponowali utworzenie rekreacyjnego zbiornika wodnego, w południowej części terenu – usypanie trzech wzniesień o zróżnicowanych funkcjach, a we wschodniej – budowę zespołu odkrytych basenów.

Projekt hali i głównego stadionu warszawskiej Skry

Nowoczesna hala sportowa i stadion lekkoatletyczny powstaną w ramach II etapu modernizacji Ośrodka Wawelska, czyli dawnej Skry. W konkursie na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej obu obiektów zwyciężyła praca pracowni Bujnowski Architekci i ATJ Architekci (zespół w składzie: Piotr Bujnowski, Tomasz Kwieciński, Katarzyna Magdzik, Maciej Koczocik, Zuzanna Pomaska, Piotr Kapela, Dominika Dydyszko, Sandra Namyślak, Michał Orlikowski). Jury zwróciło uwagę przede wszystkim na rozwiązania architektoniczne o charakterze ponadczasowym, a zarazem wpisujące się w par­ko­we otoczenie.

Koncepcja zagospodarowania stadionu Skry - I etap inwestycji

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: UM Warszawa/Aktywna Warszawa Koncepcja zagospodarowania stadionu Skry w Warszawie, I etap

Kiedy Nowa Skra będzie gotowa?

Za I etap rewitalizacji kompleksu odpowiada konsorcjum Tamex Obiekty Sportowe i Gardenia Sport, które prace budowlane powinno zakończyć w grudniu 2024 r. I etap remontu Skry zakończył się wiosną 2025 roku.

Nowa Skra - zaawansowanie prac

Zobacz galerię 41 zdjęć Autor: Szymon Starnawski Skra tuż przed otwarciem w kwietniu 2025

Jak miasto odzyskało stadion Skry?

Od wielu lat trwała batalia miasta z władzami Skry o odzyskanie nieruchomości przy ulicy Wawelskiej. W styczniu 2014 roku Sąd Apelacyjny wydał wyrok korzystny dla miasta, aby nie przedłużać użytkowania wieczystego terenów wokół stadionu, klubowi sportowemu. Argumentował to brakiem remontów i stopniowym popadaniem stadionu w ruinę. Teren nie został jednak zwrócony miastu. W związku z tym w 2018 roku stołeczny ratusz złożył do Sądu Okręgowego pozew o wydanie nieruchomości przy Wawelskiej. Rok później zapadł wyrok korzystny dla Warszawy. Po kolejnych odwołaniach wnoszonych przez klub, Sąd Apelacyjny podtrzymał orzeczenie I instancji.

W styczniu 2021 roku, po 13 latach sądowej batalii, nieruchomość ostatecznie przeszła w ręce stołecznego ratusza. Od tego czasu Skra była porządkowana. W styczniu 2024 ruszył I etap inwestycji.

Murowane starcie Narzędzia ogrodowe – spalinowe czy akumulatorowe? MUROWANE STARCIE