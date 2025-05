Piąte jezioro zaporowe w kaskadzie Nysy Kłodzkiej – rozpoczyna się projektowanie zbiornika Kamieniec Ząbkowicki

16:00

Autor: Wody Polskie

To jedna z rekomendowanych inwestycji z „Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej”, opracowanego przez Wody Polskie. Powstanie na obszarze, gdzie nie ma potrzeby wysiedlania miejscowej ludności. Przejmie impet wód powodziowych rzeki po opuszczeniu przez nią przełomowego odcinka w rejonie Barda.

Spis treści

W ramach rządowej dotacji w kwocie 86 mln zł, w latach 2025-2026 Wody Polskie zrealizują pierwszy etap inwestycji, który obejmować będzie dokumentację projektową, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i dokumentacji przetargowej, która pozwoli na wyłonienie wykonawcy robót.

Jezioro zaporowe w miejscu wsi

Mokry zbiornik Kamieniec Ząbkowicki był zaplanowany w ramach rządowego programu „Odra”. Zaplanowano go w miejscu, gdzie była wieś Pilce zatopiona i zniszczona podczas powodzi w 1997 r. Kiedy wody opadły, okazało się, że Nysa Kłodzka wyżłobiła sobie nowe koryto w sąsiedztwie zabudowy. Zapadła wówczas decyzja o potrzebie przeniesienia ok. 150 mieszkańców w nowe miejsce i wybudowaniu zbiornika. Wypłacono odszkodowania, a wieś zrównano z ziemią, przenosząc nie tylko żyjących, ale również cały cmentarz. Mieszkańcy przenieśli się do wybudowanego za fundusze rządu szwedzkiego osiedla domów jednorodzinnych. Zbiornik nie powstał, a sprawę programu „Odra” i inwestycji w miejscu wsi Pilce zajmowała się prokuratura – padły podejrzenia ustawiania przetargów przy projektowaniu dokumentacji budowy zbiornika. Dzisiaj teren wsi zajmuje kilka zbiorników wodnych, a nad największym znajduje się żwirownia. Utworzony został tutaj również rezerwat ornitologiczny. Wciąż istnieje także asfaltowa droga, która prowadziła kiedyś do mostu na Nysie, którym można było dojechać do sąsiedniej wsi Suszki.

Zdecydowaliśmy o budowie tego zbiornika jeszcze przed końcem formalnych konsultacji, dlatego że nie ma tu żadnych negatywnych emocji, protestów, napięć społecznych. Rozpoczynamy prace projektowe, rozpoczynamy tę inwestycję. Jesteśmy przekonani, że ona bardzo szybko powstanie. To jest krok milowy w budowaniu odporności przeciwpowodziowej dla tych terenów. To jest realizacja tego, co zrealizowane powinno być już wiele lat temu. Marcin Kierwiński, minister ds. odbudowy po wrześniowej powodzi.

Zbiornik Kamieniec to będzie kolos

Zaplanowany w ramach nowego projektu ochrony zlewni Nysy Kłodzkiej m.in. przez profesora Janusza Zaleskiego, dyrektora Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły będzie mógł pomieścić nawet 104 mln m³ wody. To niemal dwa razy więcej niż objętość fali powodziowej z września 2024 roku, która przeszła przez niedalekie Bardo. Odciąży tym samym położone poniżej zbiorniki „kaskady Nysy Kłodzkiej”.

Pierwszy ogłoszony właśnie etap projektowy ma potrwać do 2026 r., aby rok później mogły być realizowane już pierwsze roboty budowlane. Ten kolejny etap inwestycji będzie częścią nowego projektu inwestycyjnego Banku Światowego.

Lepsza ochrona dolnego biegu Nysy Kłodzkiej

Planowany zbiornik retencyjny Kamieniec Ząbkowicki jest istotnym elementem Programu redukcji ryzyka powodziowego w zlewni Nysy Kłodzkiej. Zbiornik zredukuje zagrożenie powodziowe dla miejscowości poniżej Barda na Dolnym Śląsku, zlokalizowanych wzdłuż Nysy Kłodzkiej, w tym Kamieńca Ząbkowickiego, Paczkowa, Otmuchowa, Nysy, Lewina Brzeskiego i Skorogoszczy. Dodatkowa pojemność nowego zbiornika pozwoli na skuteczniejsze zredukowanie potencjalnej fali powodziowej. Szacuje się, że uzupełnienie kaskady zbiorników przełoży się na ograniczenie zrzutu ze zbiornika Nysa w czasie powodzi do poziomu maksymalnie 600 m³ na sekundę, co jest wartością bezpieczną dla miejscowości poniżej kaskady.

Nowy zbiornik będzie też rekreacyjny

Oprócz wsparcia pracy zbiorników w kaskadzie oraz funkcji przeciwpowodziowych i retencyjnych, zbiornik Kamieniec Ząbkowicki poprawi dostępność przepływów środowiskowych oraz warunki żeglugowe na rzece Odrze. Projektowany zbiornik mokry, podobnie jak pozostałe zbiorniki w kaskadzie, w okresach suszy hydrologicznej będzie mógł dostarczyć wody rzece. Ponadto dzięki elektrowni wodnej przyczyni się do produkcji prądu z OZE, zaopatrzy ludność w wodę, a także będzie mógł być użytkowany wędkarsko i rekreacyjnie.

Murowane starcie Łazienka – wanna czy prysznic? MUROWANE STARCIE

Zalewisko na obwodnicy Bolesławia jest jednym z sześciu ogromnych zbiorników, które powstały w ciągu dwóch ostatnich lat pod Olkuszem. Zdjęcia