Nowy zbiornik retencyjny na Opolszczyźnie ochroni tereny nad Ścinawą Niemodlińską - był w planach już 50 lat temu

11:00

Autor: Ścinawa Niemodlińśka w gminie Korfantów, Creative Commons Ścinawa Niemodlińśka w gminie Korfantów

To już pewne, że w gminach Korfantów i Prudnik powstanie planowany od dłuższego czasu zbiornik pełniący zadanie rezerwuaru wody na wypadek suszy i ochrony przeciwpowodziowej. Ochroni środkowy i dolny bieg rzeki Ścinawy Niemodlińskiej, gdzie leża miasta Korfantów i Niemodlin oraz Lewin Brzeski u ujścia do Nysy Kłodzkiej.

Spis treści

Ścinawa Niemodlińska: rzeka podtopień i powodzi

Ścinawa Niemodlińska uprzykrza życie mieszkańcom wielu gmin na Opolszczyźnie. Praktycznie co roku podtapia okoliczne tereny raz lub dwa razy, a co kilka lat powoduje większe zniszczenia, zalewając wsie i miasteczka. Tak było jesienią 2020 r. i podczas tragicznej powodzi we wrześniu 2024 r., kiedy na wodowskazie w Niemodlinie niewielka rzeka osiągnęła poziom bliski 450 cm. Ma niespełna 60 km długości, ale odwadnia rozległy nizinny obszar obszar Równiny Niemodlińskiej i uchodzi do Nysy Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim. To jej wysoka fala powodziowa dołożyła się do zalania miasta we wrześniu 2024 r.

To właśnie wydarzenia z września spowodowały, że powróciły plany utworzenia zbiornika retencyjnego pod Korfantowem, który ma szanse ochronić cały dolny bieg rzeki przed podtopieniami i powodzią. Dodatkowo zbiornik ma także pełnić zadanie gromadzenia wody i zapobiegania suszy, a także funkcje rekreacyjne.

Gołębiewski największym hotelem w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zbiornik jest już w planach strategicznych rządu

Choć konieczność budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska na gruntach wsi: Ścinawa Nyska, Ścinawa Mała, Piorunkowice pojawiły się jeszcze na początku lat 70. XX w., to niestety inwestycja nie doczekała się realizacji. Wreszcie w lutym 2020 r Rady Miejskie w Korfantowie i Prudniku podjęły uchwały o współpracy w zakresie wpisania budowy zbiornika na rzece Ścinawie Niemodlińskiej w rządowym programie przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027. Zadanie to znalazło w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. Budowa zbiornika Ścinawa i drugiego położonego niedaleko Racławice Śląskie znalazły się w planach PGW Wody Polskie. Znajdują się one w katalogu inwestycji, tzw. "specustawy Odrzańskiej" z 2023 r. To pozwala na ułatwienia w realizacji tego typu inwestycji, które wpływają na stabilizację odpływu, poprawę stanu ekologicznego wód, ochronę zasobów wodnych, warunków środowiskowych rzeki Odry.

Wrześniowa powódź z 2024 r. spowodowała, że zainteresowane gminy Korfantów i Prudnik, na których terenie będzie zlokalizowany zbiornik Ścinawa uzyskały zapewnienie od Wód Polskich, że czyni ono starania o pozyskanie środków finansowych na realizację. Od początku 2025 r. prowadzone są intensywne prace, które pozwolą na jak najszybszą budowę.

Zbiornik Ścinawka – projekt jeszcze w 2025

Zbiornik Ścinawa Niemodlińska powstałby przez przegrodzenie doliny zaporą o długości ok. 200 m. W obu gminach jest pełna zgoda na powstanie blisko 90-hektarowego zbiornika w naturalnym obniżeniu terenu u zbiegu Ścinawy z jej niewielkim dopływem pod Ścinawą Małą. Burmistrz Korfantowa na łamach terazprudnik.pl poinformował, że jest także zgoda dwóch rodzin, które w związku z budową będzie trzeba wysiedlić. Koszty wstępnie zostały oszacowane na ok. 70 mln. zł.

26 lutego 2025 r. w Nysie odbyła odbyła się oficjalna prezentacja „Programu redukcji ryzyka powodziowego zlewni Nysy Kłodzkiej” z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, wiceprezesa Wód Polskich Mateusza Balcerowicza i autora projektu prof. Janusza Zaleskiego. Podczas tego spotkania oprócz prezentacji wiceprezes PGW Wody Polskie zapowiedział rozpoczęcie jeszcze w 2025 r. prac projektowych budowy zbiornika Ścinawka.

Murowane starcie Garaż – w bryle czy oddzielny? MUROWANE STARCIE

Pusty zbiornik Racibórz Dolny. Sprzątanie. Zdjęcia

Zobacz galerię 10 zdjęć Autor: Dorota Niećko Racibórz Dolny. Ogromny zbiornik retencyjny działa. Zdjęcia zalanego terenu i zapory