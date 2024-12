Będzie nowy zbiornik retencyjny na Dolnym Śląsku. Ochroni jedno z największych miast województwa

Zobacz galerię 3 zdjęcia Autor: Wody Polskie Suchy zbiornik retencyjny pomiędzy Złotoryją i Legnicą

PGW „Wody Polskie” zakończyło procedurę wykupu gruntów i wypłaty należnych odszkodowań pod budowę zbiornika retencyjnego Rzymówka na Dolnym Śląsku. Budowa może rozpocząć się już w przyszłym roku. Suchy zbiornik nad Kaczawą poniżej Złotoryi ma zapobiec powodzi w dolnym biegu rzeki.

Zbiornik Rzymówka będzie suchym zbiornikiem powodziowym, co oznacza że będzie piętrzyć wodę jedynie w wypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego, w celu redukcji fali wezbraniowej. Znajduje się w Programie Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW Wody Polskie, a także w aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym.

Ochrona Legnicy i zagłębia miedziowego

Legnica nie ucierpiała podczas powodzi we wrześniu 2024 r., ale wezbrane wody Kaczawy zalały miasto w 1997 r. Miasto jest chronione od strony Nysy Szalonej – prawego dopływu Kaczawy – przez zbiornik Słup, jednak brak jest ochrony od strony Kaczawy. Budowa zbiornika Rzymówka ma duże znaczenie dla miasta, zwiększy też poziom bezpieczeństwa w całym regionie.

Zbiornik Rzymówka - lokalizacja

Autor: Wody Polskie Poniżej Złotoryi na KaczawieWody Polskie wybudują zbiornik Rzymówka

Zbiornik ma powstać do 2028 r.

W 2020 r. opracowano dokumentację i pozyskano już niezbędne zgody, w tym koncepcję techniczną zbiornika, raport oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, mapy do celów projektowych, operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, projekt budowlany wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne, przedmiar robót czy kosztorys inwestorski.

Rozpoczęcie robót budowlanych wymagało przeprowadzenia procesu regulacji spraw własnościowych. Właśnie kończy się procedura wykupu gruntów pod budowę zbiornika i wypłat należnych odszkodowań, co pozwoli na kontynuację projektu. Łączna wartość wypłaconych odszkodowań wynosi ponad 55 mln zł.

Według planów prace powinny rozpocząć się w 2025 r. i zakończyć się do końca 2028 r.

- Zawarliśmy dotychczas 51 ugód na kwotę ponad 48 mln zł. Ponadto, poza ugodami w ramach zadania wypłacane są też odszkodowania za wywłaszczone prawo własności na podstawie odrębnych decyzji administracyjnych. W ramach 30 postępowań wypłaciliśmy ponad 7 mln zł. W grudniu planujemy zakończyć procedurę zatwierdzania do wypłaty odszkodowań, co pozwoli nam zamknąć etap regulacji spraw własnościowych. Dzięki temu już w przyszłym roku będziemy mogli ruszyć z robotami budowalnymi – podkreślił Jacek Jarząbek, Zastępca Prezesa PGW Wody Polskie ds. Ekonomicznych i Organizacyjnych.

Zbiornik Rzymówka – jaki będzie?

Suchy zbiornik retencyjny Rzymówka będzie znajdował się nad Kaczawą pomiędzy Złotoryją a Legnicą. To miejsce gdzie rzeka opuszcza regiony podgórskie i rozpoczyna nizinny bieg, co w przypadku powodzi zagraża szerokim rozlaniem wód i ich długotrwałym zaleganiem. Zbiornik zaplanowany został w szerokim obniżeniu terenu pomiędzy wsiami Rzymówka, Łaźniki i Rokitnica. Będzie mógł zgromadzić 10,5 mln m³ wody.

Długość głównej zapory będzie wynosić aż 1790,0 m, w tym 890 m stanowić będzie zapora czołowa 900 m. Maksymalna wysokość zapory to 10 m. Oprócz głównej tereny sąsiednie będą chronione dodatkowymi zaporami – dwoma, tzw. cofkowymi we wsi Kozów o długości 585,20 m i wysokości od 1,30 do 2,95 m oraz we wsi Rokitnica o długości 567,10 m i wysokości od 0,70 do 2,75 m, a także zaporą boczną wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 363, o długości 860 m i wysokości od 0,40 do 3,40 m. Zbiornik wymaga także przełożenia koryta i regulacji rzeki Kaczawy w jego sąsiedztwie. W ramach inwestycji powstanie też przepławka dla ryb oraz budynek administracyjny.

Zbiornik Rzymówka będzie dofinansowany z UE

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Rzymówka została zgłoszony do realizacji w ramach programu FEnIKS 2021-2027. Decyzją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej projekt otrzymał status uprawnionego do wyboru w sposób niekonkurencyjny. W 2025 r. Wody Polskie planują złożyć wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie projektu jest wykonywane i planowane w ramach środków własnych, z budżetu państwa oraz z dofinansowania z Unii Europejskiej. Łączna wartość inwestycji wyniesie ok. 300 mln. zł, z czego 190 mln. zł to dofinansowanie z UE.

źródło: PGW Wody Polskie

