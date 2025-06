Osiem wariantów przebiegu trasy S7 Kraków – Myślenice? Do konsultacji pójdą tylko trzy

Spore emocje mieszkańców Małopolski budzą kolejne warianty budowy drogi ekspresowej S7 między Krakowem i Myślenicami. Jeden z lokalnych portali, ogłosił, że pod uwagę branych jest osiem takich wariantów. GDDKiA twierdzi, że wariantów było co najmniej 50, ale do konsultacji z mieszkańcami pójdą tylko trzy. Jak ostatecznie pobiegnie nowa ekspresówka, która ze starej zakopianki zrobi drogę lokalną?

Droga ekspresowa S7 zastąpi starą zakopiankę

Budowa drogi ekspresowej S7 z Krakowa do Myślenic jest planowana od dawna. Obecnie jest jednak na etapie przygotowania inwestycji, a to oznacza, że dopiero powstają możliwe do przyjęcia warianty tej trasy. Dla jednego z nich, około 2030 roku GDDKiA planuje pozyskać decyzję środowiskową, która umożliwi budowę S7 w tym miejscu.

Obecna zakopianka (z Krakowa do Myślenic), po wybudowaniu ekspresówki, obsługiwałaby jedynie ruch lokalny. Cały ruch w kierunku Tatr z Krakowa odbywałby się drogą S7.

Jeden z lokalnych krakowskich portali podał ostatnio informację o tym, że powstało osiem wariantów nowej ekspresówki, z czego siedem biegnie przez Kraków.

Małopolska GDDKiA: Tylko trzy warianty pokażemy podczas konsultacji

Informację skomentował krakowski oddział GDDKiA, tłumacząc, że nie można na razie mówić o konkretnych wariantach, bo na tym etapie jest wiele.

Jak informuje Kacper Michna, rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA, w marcu 2024 roku GDDKiA podpisała umowę z firmą IVIA, która odpowiada za zaprojektowanie przebiegu nowej trasy S7 między Krakowem a Myślenicami i uzyskanie dla niej decyzji środowiskowej. Żeby to zrobić, projektanci musieli najpierw przeanalizować teren między autostradą A4 a funkcjonującą dziś w Myślenicach trasą S7. To ostatni w Polsce odcinek tej drogi ekspresowej, gdzie nie ma jeszcze ustalonego jej przebiegu.

Podpisując umowę, wiedzieliśmy, że projektanci przygotują co najmniej 50 wariantów. To, ile spośród nich skierujemy do konsultacji społecznych, miało się okazać na dalszym etapie prac. Poinformowaliśmy wówczas, że „pierwszych, wstępnych propozycji przebiegu S7 między Krakowem a Myślenicami możemy się spodziewać najwcześniej w 2025 roku” - nie określając ich liczby – wyjaśnia rzecznik.

Jak twierdzi, do konsultacji społecznych kierują zawsze takie warianty, które dają szanse na przygotowanie na ich podstawie racjonalnych przebiegów nowej drogi.

- Po kilku miesiącach prac wstępnie oszacowaliśmy, że takich wariantów będzie 8. Jednak w miarę powstawania bardziej szczegółowych analiz, coraz lepiej było widać, że w tak trudnym terenie liczba wariantów, dających szansę na wybudowanie drogi, będzie mniejsza. Dlatego też zdecydowaliśmy, że do konsultacji społecznych skierujemy trzy warianty, które naszym zdaniem najlepiej rokują do dalszych prac – mówi Kacper Michna.

Projektanci przygotowali 50 wariantów, wybrane zostaną trzy

Poza opublikowaniem trzech wstępnych wariantów przebiegu trasy S7 między Krakowem a Myślenicami, GDDKiA ma też przedstawić informację, w jaki sposób te warianty zostały opracowane. Projektanci w zeszłym roku przygotowali 50 podstawowych wariantów, które w wielu miejscach się przecinały.

Te punkty przecięcia pozwalały na różne poprowadzenie tras, dzięki czemu dysponowaliśmy ponad 3 tysiącami możliwości wytyczenia drogi – twierdzi rzecznik GDDKiA. Jak dodaje, żeby rozmawiać z mieszkańcami o konkretnych pomysłach, trzeba je najpierw dobrze przygotować. - Wariant drogi to nie jest jedynie linia na mapie – to m.in. sprawdzenie terenu, przez który taka droga miałaby biec, weryfikacja uwarunkowań środowiskowych, czy też analiza ruchu pojazdów – podkreśla.

W czerwcu mieszkańcy zobaczą konkretne propozycje przebiegu S7

Dopiero wybrane trzy warianty zostaną przedstawione mieszkańcom do konsultacji. Na podstawie informacji zebranych podczas konsultacji społecznych projektanci będą weryfikować założenia przygotowanych wariantów i w razie potrzeby je zmieniać.

Jednak spośród wszystkich przeanalizowanych przez nas propozycji 3, które będą przedstawione w czerwcu, w najwyższym stopniu spełniają wskazane kryteria.

Zakopianka do Myślenic - co to za droga?

Zakopianka to potoczna i bardzo popularna nazwa drogi łączącej Kraków z Zakopanem. Trasa w przybliżeniu liczy nieco ponad 100 km długości.

Nie jest to jednak jedna droga krajowa czy ekspresowa. Zakopianka biegnie po śladzie dwóch dróg krajowych. Obecnie wygodną i komfortową dla kierowców drogą ekspresową S7 dojedziemy już z Myślenic do Rabki Zdrój. Odcinek Kraków - Myślenice pokonamy teraz dwujezdniową trasą ruchu przyspieszonego jaką jest DK 7. Nie jest to jednak droga ekspresowa. Ma niebezpieczne zakręty i skrzyżowania.