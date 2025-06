To dla nas dowód ogromnego zaufania, a jednocześnie zobowiązanie do sprawnej realizacji tego zadania o wyjątkowej, niespotykanej dotychczas na polskim rynku skali i złożoności technicznej. Nasz zespół to doświadczeni inżynierowie, którzy nie tylko znają najnowocześniejsze technologie, ale potrafią je skutecznie wdrażać w warunkach gęstej miejskiej zabudowy, dodatkowo geologicznie trudnych. A z takimi właśnie wyzwaniami będziemy mieć do czynienia przy tej realizacji – mówi Piotr Kledzik, prezes zarządu PORR.